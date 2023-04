Fórmula 1/GP Sainz, sobre su incidente con Alonso: "Creo que ha sido una buena batalla, es lo que hay"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Ahora no lo tengo en la cabeza. Creo que era cuando esta defendiéndome de Hamilton en la resalida, ¿no?", ha espetado Sainz a los micrófonos de DAZN. "Bueno, defendiendo lo que puedo y haciendo lo que puedo para mantenerme delante de Lewis [Hamilton]", ha añadido.

"Y luego me ha sorprendido Fernando, que también se ha unido a la batalla y obviamente me he intentado hacer todo lo ancho que puedo ser en pista. Creo que ha sido una buena batalla y... nada, es lo que hay", ha comentado el piloto madrileño.

Además, Sainz ha admitido estar "sufriendo mucho este fin de semana". "Cada vuelta que doy estoy sufriendo bastante porque no voy nada cómodo. Estoy convencido de que encontraremos el porqué cuando pase el fin de semana y tengamos tiempo para analizarlo", ha señalado.

"Para mí, más que nada es un fin de semana de limitar daños, intentar aprender de lo que pueda estar pasando y mañana intentar hacer otra carrera sólida. Pero sin confianza no se puede hacer mucho", ha subrayado Sainz finalmente.