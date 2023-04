Manuel Pellegrini: "Va a ser difícil que Joaquín pueda jugar los próximos partidos"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, apuntó que el partido "se acabó" con la expulsión de Edgar a los 20 minutos, una decisión que tomó el colegiado Del Cerro Grande sin "personalidad", en la derrota (4-0) ante el FC Barcelona.

"El partido duró 20 minutos, hasta la expulsión, donde el Barça se había puesto en ventaja pero quedaba mucho partido, hasta que vino la lamentable expulsión", dijo en rueda de prensa este sábado después de la derrota en el Camp Nou.

El técnico chileno explicó su malestar con las dos amarillas a su jugador en siete minutos. "Lo de la tarjeta es importante aclararlo. La primera a mí no me pareció amarilla. Lo que no puedo aceptar, espero no recibir sanción, es en la segunda. Hay una falta de Edgar, dice que no es amarilla dos veces, hasta que la presión o el VAR le hizo cambiar la opinión. No entiendo el motivo por el cual cambió su opinión. Con eso terminó el partido", apuntó.

"No hacemos muchas faltas pero somos el equipo con más expulsados. Liquidar un partido, con falta de personalidad, es lamentable, nos ha pasado en varios partidos. No sé si será mala suerte. Intentaremos llegar lo más arriba posible", añadió.

Por otro lado, Pellegrini desveló que Joaquín podría no poder jugar más esta temporada, la de su adiós, cuando aspira a ser el jugador con más partidos en Primera. "Joaquín sufrió una lesión en la rodilla, seguramente va a ser difícil que pueda jugar en los próximos partidos. Además tuvimos la lesión de Luiz Felipe, la amarilla a Edgar, después Montoya tampoco podía, terminamos casi con ocho jugadores", terminó.