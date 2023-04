Pezzolano: "El Atlético tendrá que ser mucho mejor que nosotros para ganarnos"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Vamos a ir al 100% contra ellos; sabemos que viene un gran equipo y sabemos que si estamos al 100% ya somos un equipo duro. Si vienen y son mejores que nosotros, les aplaudiremos, pero tienen que ser mucho mejores que nosotros para llevarse los tres puntos", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro en el José Zorrilla.

En este sentido, insistió en que sus jugadores deben ser "competitivos". "Estamos en casa ante un rival duro. Tenemos sabores amargos contra ellos, hace tiempo que no se les gana, pero también hay que saber que el único título que tiene el Real Valladolid fue contra el Atlético de Madrid en casa, en 1984. Aquí el Real Valladolid tiene historia y no debemos mirar solo lo negativo. Que sepan que, venga quien venga, va a tener que sudar mucho para llevarse algo", indicó.

Además, alabó al conjunto colchonero e insistió en que deben estar al 100% para tener opciones. "El Atlético de Madrid es uno de los equipos más completos. Sabe jugar en bloque bajo, bloque medio, bloque alto; te ataca por fuera, por dentro, con línea de cinco con los carrileros... Debemos saber que cometen errores, y para lograr eso depende de nosotros. Si estamos al 100% en todos los detalles de ellos, intentando tapar y cubrir, podremos llevarnos el resultado", manifestó.

"Tenemos que hacer un partido excelente. Mañana tenemos que levantarnos y soñar y después cumplir que va a ser un partido excelente. Si pensamos así, seremos competitivos con las herramientas que tengamos. El 'Cholo' Simeone y sus equipos entienden los momentos del partido, no sufre si está en bloque bajo, sabe jugar si está en bloque alto... Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros. Debemos saber jugar cada minuto del partido sabiendo que no es siempre igual y que hay momentos. Estamos en el Real Valladolid, se sabe que aquí se gana sufriendo, y tenemos que saber sufrir", prosiguió.

También calificó de "experiencia espectacular" medirse con Diego Pablo Simeone. "Vamos a enfrentarnos a uno de los mejores entrenadores del mundo hoy en día. Pero yo salgo mañana y ya no me acuerdo ni del nombre del rival, pienso solo en lo que tengo que hacer y en nuestro equipo. Es un gran entrenador, pero después no es el 'Cholo' Simeone ni nadie, ya no me acuerdo de la historia", señaló.

Por otra parte, lamentó la derrota de la pasada jornada ante el Valencia (2-1), en la que un grave error del portero Jordi Masip condenó al equipo. "Son derrotas que no son lindas. A mi entender, hicimos un partido muy bueno ante un rival al que no le dejaste patear al arco en todo el partido, salvo alguna acción a balón parado que cabeceó alguno a las manos de Masip. No tenían 'chances'. Pasó lo que pasó y nos deja ese sabor amargo. Estamos mirando para adelante. Sabemos que el Valencia tiene excelentes jugadores, era el momento para ir a buscar la victoria y no se dio", subrayó.

"Un partido en el que tenías un punto al menos y se te va así... Cae el equipo en todos los sentidos. Hay que pasar página y pensar en lo que viene, que es el Atlético de Madrid", dijo. "Ahora debemos estar fuertes para buscar la victoria mañana en casa. Lo más importante es estar fuerte mentalmente; faltan muchos partidos, tenemos seis rivales por debajo. Preparamos estar fuertes de la cabeza y demostrar que el Valladolid ya es un equipo duro y que no es fácil de ganar", añadió.

Además, pidió apoyar a Masip tras su fallo. "Un error de un portero no es lo mismo que un error de un punta o de un volante; lo tiene y es brutal. Tenemos que apoyar a todos los jugadores, son cosas que suceden en el fútbol. Él tiene que estar fuerte mentalmente porque el equipo lo necesita. Estamos para apoyarlo", insistió.

En otro orden de cosas, el técnico argentino explicó que Jawad El Yamiq estará a priori disponible tras superar sus molestias en los isquiotibiales y confirmó que la única ausencia será la de Selim Amallah, que se lesionó en el duelo en Mestalla.

Sobre la lesión del centrocampista belga, que se pierde lo que resta de temporada, lamentó que el colegiado no expulsase al infractor. "Es triste ver eso. Es una falta que si la hubiéramos cometido nosotros tendríamos una roja. Tenemos que estar por encima de eso. Me gustaría que hubiese sido más justa esa falta. Ahora miramos hacia adelante. Pueden seguir esos detalles arbitrales para todos lados, pero tenemos que hacer un juego excelente y estar por encima de eso", subrayó.