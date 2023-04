WhatsApp: Así puedes poner candado a tus conversaciones

La aplicación de mensajería que más se utiliza en el mundo, WhatsApp, guarda una serie de conversaciones privadas que no queremos que nadie más vea, pero no todo mundo sabe cómo activarlas. Afortunadamente la app cuenta con diversas herramientas de privacidad que te ayudarán a ponerle candado a tus chats.

Lo primero que vale la pena decir es que la aplicación cuenta con un sistema de cifrado de extremos a extremo que protege tus chats. Esto quiere decir que ni WhatsApp ni un tercero podrán interceptar tus mensajes, estos sólo son visibles para ti y el o los destinatarios.

Sin embargo, si alguien sabe tu clave o lo encuentra desbloqueado, sí podrá tener acceso a tus conversaciones, a menos que conozcas este truco para bloquear ciertos chats.

¿Cómo bloquear el acceso a chats de WhatsApp?

Abre WhatsApp y ve a la conversación que quieres proteger, puede ser individual o grupal. A continuación deja pulsado sobre el nombre del contacto o del grupo. Verás la “información del contacto” y entre las opciones desplegadas una que dice “Chat bloqueado y oculto”.

Una vez ahí activa el interruptor que dice “Bloquear este chat con huella digital”. Entonces se iluminará el sensor para que agregues tu huella. Listo, cada vez que quieras utilizar ese chat deberás colocar tu huella digital para desbloquearlo.

No pude bloquearlo ¿Qué hice mal?

En caso de que no hayas podido utilizar la función anterior no te preocupes, debe ser porque no tienes activada tu huella. Para ello ingresa a WhatsApp y ve al menú principal dando clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla. Dirígete a Ajustes, y luego selecciona la opción de Privacidad.

Una vez ahí busca Bloqueo con huella dactilar y activa la función. Deberás configurar tu huella en el sensor y finalmente elegir entre activar la huella “Después de un minuto”, “Después de 30 minutos” o “inmediatamente”.

Si seleccionas esta última opción WhatsApp te pedirá la huella cada vez que abras la app, si lo configuras después de 30 minutos, entonces te pedirá tu huella sólo después de media hora de inactividad. La diferencia con la función anterior es que en este caso se bloquea la app completa y no sólo un chat específico.

¿Qué pasa si tengo un celular que no cuenta con lector de huellas?

Descuida, en la opción de configuración también podrás elegir la creación de una contraseña. Es importante aclarar que si no ves la opción es probable que necesites actualizar la app, para ello, ve al menú de configuración de tu celular, abre la pestaña de aplicaciones, busca WhatsApp y al dar clic te mostrará si debes descargar una nueva versión.

Si después de los pasos anteriores sigues sin ver la opción espera un poco, será cuestión de tiempo para que puedas tener la herramienta para proteger tus chats. También puedes buscar la plataforma en la tienda de aplicaciones.