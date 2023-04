Baloncesto.-Usman Garuba: "El Mundial es importante, no queremos que digan que lo del Eurobasket fue suerte"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un año mejor que el primero, por supuesto, por el hecho de poder haber jugado casi todos los partidos posibles y haber aumentado mis números. No estoy satisfecho porque creo que podría haber hecho mucho más. Me he quedado con muchas ganas de más. Usaré eso como motivación para el año que viene", expresó el jugador español Usman Garuba en una entrevista a Europa Press, tras un evento organizado por Kellogg España.

El de Azuqueca de Henares completo su segunda temporada disputando 74 encuentros, con una media de 13 minutos y 3 puntos. "Sí, he demostrado. Siento que he podido aportar, pero puedo dar mucho más", valoró Garuba, que advirtió de que sus expectativas son "muy altas" en la liga estadounidense, en la que ha alcanzado un "20-25 por ciento" de su potencial.

Ahora, a sus 21 años, reconoce ser un jugador "más maduro mentalmente", además de haber mejorado "en todas las facetas", con la "lectura de juego" como progreso más significativo. "Es lo que me ha hecho mejorar, cómo poner bloqueos, cosas que normalmente muchos espectadores no se fijan", explicó.

"He mejorado mucho mentalmente, me he dado cuenta de que todos los jugadores tienen días malos. Es imposible jugar bien 82 partidos. Normalmente yo me comía la cabeza si tenía un día malo, pero al final, ¿qué vas a hacer? Mañana tienes otro (partido). Vas madurando, asimilando ese tipo de cosas. Mañana hay otro partido, no tienes que frustrarte por ello. Te duchas, te preparas para el siguiente, coges el avión", afirmó un reflexivo Garuba.

Como hace un año, el jugador sigue defendiendo que si hubiera podido, se habría "ido antes" a la NBA, a pesar de las críticas que recibió por abandonar Europa tan pronto. "Es cierto que cada jugador tiene su proceso, no es fácil, no es fácil irte tan joven a otro país. A veces queremos que salgan las cosas ya de golpe y las cosas no son así. Hay procesos, tienes que darte mil golpes para levantarte y una vez que te levantas, ya está", explicó sobre su fichaje por Houston tras brillar precozmente en Europa.

"No es fácil, hay muchos jugadores que les ha costado, que están ahí arriba, han pasado por la Liga de Desarrollo. Yo, cuando pasé por la Liga de Desarrollo, me quedé encantado. Fue de las mejores decisiones que podrían haber hecho conmigo y lo pasé muy bien, disfruté mucho. Es cierto que fui muy criticado por pasar por ahí, pero es algo que disfruté al máximo y es un proceso", agregó.

Los Rockets nombraron esta semana a Ime Udoka como nuevo entrenador para liderar este proyecto joven y Garuba no garantiza "nada" en cuanto a rendimiento en la próxima temporada. "Es cierto que no he tenido contacto con él, todavía. Estas próximas semanas iré a Houston a pasar tiempo ahí y quizás tenga más información", admitió.

"Pero la verdad es que yo creo que ahora mismo tengo que empezar de cero. Pero bueno, no tan solo yo, todos empezamos de cero. El equipo empieza de cero, como si me hubieran drafteado de nuevo. Tenemos que trabajar para conseguir esa oportunidad, para que todos tengamos esa oportunidad de nuevo, para poder darlo todo, jugar, tener más minutos", auguró el español.

SOBRE ESPAÑA: "QUERÍAMOS DEMOSTRAR QUE PODEMOS COMPETIR CON CUALQUIERA"

El jugador de los Rockets fue uno de los integrantes de la selección que se proclamó campeona de Europa en el verano de 2022, el "mayor logro" de su carrera profesional, sobre todo por el cómo. "Nosotros confiábamos en nosotros mismos. Entiendo que la gente no estuviera tan confiada como otros años. Pero al final nosotros también queremos demostrar que podemos estar ahí arriba y competir con cualquiera", quiso dejar claro.

"No solo a los aficionados, también a nuestros equipos, a nuestros equipos, cada uno a sus equipos españoles o de NBA. Queremos demostrar también que podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos", comentó para reivindicarse.

Sobre el 'ADN' de la 'Familia' de la selección, Garuba defendió que "viene de las categorías inferiores", donde todos han coincidido antes de la absoluta. "He coincidido con Joel Parra, Jaime Pradilla o Santi Aldama. Nos conocemos desde los 11 años, así es más fácil jugar", apuntó, antes de resaltar que a la selección española le da "igual quién esté" como rival. "Nosotros siempre vamos a competir de tú a tú. Falte quien falte, siempre va a ser así", aseveró.

"Tengo el Mundial en la cabeza, pero tengo muchas cosas en la cabeza también. Pero sí, lo tengo en la cabeza. El Mundial es muy importante, porque yo creo que podemos dar un golpe sobre la mesa, porque no queremos que digan que lo del Eurobasket fue suerte", comentó sobre el histórico oro en el Europeo del pasado verano.

Finalmente, recordó que queda "un año y medio" para los Juegos de París, los cuales tiene "en mente". "Ya he jugado unos Juegos, pero quiero jugar otros. Sabemos qué tenemos que hacer de cara al Mundial, pero bueno, es un tema que queda un par de meses, estaremos listos para ello y daremos lo máximo", concluyó.