Fotos: Burro Bros y Ironburro engalanan concurso en Otumba

Este 1 de mayo en Otumba, Estado de México, se llevó a cabo el tradicional concurso de burros adornados que se realiza en esa localidad, en donde los concursantes sacaron su ingenio para disfrazar a los animales y competir por uno de los res premios en ejercito de 20, 15 y 10 mil pesos.

Esta actividad se lleva a cabo en la Feria Nacional del Burro, pudieron participar personas de todo el país, solo se debían cumplir algunas condiciones, como presentar burros en buen estado de salud, que los disfraces no impidieran la visión ni respiración de los animales, no usar elementos con pirotecnia, usar solo pinturas que no dañen su pelaje y piel.

Los burros concursantes emulaban a Medio Metro, Sonido Pirata, Mario Bros y Luigi, Ironman, entre otros.

Se realizó el desfile de disfraces de Burritos, en la cual destacaron los caracterizados como el Chavo del Ocho. La Feria Nacional del Burro 2023 se llevó a cabo del 28 de abril al 1 de mayo, en Otumba. OTUMBA, ESTADO DE MÉXICO, 01MAYO2023.- Se realizó el desfile de disfraces de Burritos, en la cual destacaron los caracterizados como el Chavo del Ocho. La Feria Nacional del Burro 2023 se llevó a cabo del 28 de abril al 1 de mayo. FOTO: CUARTOSCURO.COM (Fotógrafo Especial)

