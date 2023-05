Grupo Frontera debuta en las grandes ligas de la música

Grupo Frontera recibe el premio a mejor canción regional mexicana por "No se va (en vivo)" en los Latin American Music Awards el jueves 20 de abril de 2023 en la arena MGM Grand Garden en Las Vegas. (Foto AP/John Locher) AP (John Locher/AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Apenas están empezando su carrera profesional, pero Grupo Frontera ya tiene una canción con Bad Bunny, se han presentado en el festival Coachella y recibieron un Latin AMAs. Nada mal para un grupo de melómanos mexico-estadounidenses que se juntaban a tocar música regional mexicana por amor al arte.

“La verdad nosotros no pensábamos llegar adonde estamos ahorita. Cuando a mí me llegó a llamar Juan para decirme que si quería entrar al grupo, yo creo que todos pensaban que iba a ser un grupo nada más hobby de tocar en quinceañeras y bodas y ser nada más un grupo local, pero ya es totalmente otro nivel”, dijo el vocalista Adelaido Solís III “Payo” en una entrevista reciente por videollamada.

Juan, acordeonista y segunda voz del grupo, nació y vivió en México antes de emigrar a Estados Unidos. Estudió para ser ingeniero agrónomo y tenía un rancho previo a ingresar a la banda. El resto de la agrupación nació en Estados Unidos y creció en la zona fronteriza de McAllen, Texas.

Payo trabajaba haciendo cercas en una comunidad cerrada, el percusionista Julián trabajaba como vendedor de autos, el guitarrista Alberto “Beto” tenía un estudio de fotografía, el bajista Carlos Zamora y el bajista Carlos Frontera también tenían otras ocupaciones. Todos hablan español perfectamente.

Recientemente, Grupo Frontera ganó un premio Latin AMA (Latin American Music Awards) a mejor canción regional por su éxito “No se va (en vivo)”, una versión norteña del tema original de la banda pop colombiana Morat, de la que Grupo Frontera se declara fan.

“Fue la que nos abrió las puertas a esto, si no fuera por esta canción no hubiéramos conocido a gente importante como Edgar Barrera, ni a Benito (Bad Bunny), ni a Carin (León)... Nadie. Esa canción nos abrió todo”, dijo Juan. En la ceremonia de los Latin AMA tuvieron además un número musical con León.

Cuando grabaron “No se va” emulando en estilo en vivo de una tocada pequeña no pensaban que fueran a llegar tan lejos. Beto fue quien propuso que la hicieran, Payo se la aprendió y la grabaron en cuestión de una semana.

“Al principio no la íbamos a sacar porque teníamos dudas de la canción porque hubo mucho estrés al hacerla porque no teníamos tanto tiempo para grabar”, recordó Juan. “Y donde grabamos el video no nos querían dejar con el tiempo”.

Finalmente, vio la luz hace exactamente un año, pero no pasó gran cosa. Pero de pronto cobró vida propia en TikTok y al cabo de un mes ya era viral.

A Grupo Frontera le gustaría presentarla en vivo con Morat. Por ahora ya tienen la bendición de los colombianos.

“Nos felicitaron vía Instagram en nuestras historias por el Latin AMA que ganamos”, dijo Payo. “Ellos se merecen también el triunfo porque esa canción la compusieron ellos y fue primero de ellos”.

Tras este primer éxito, el popular productor y compositor mexicano Edgar Barrera se puso en contacto con ellos para trabajar en su proyecto. Barrera les proporcionó nuevas canciones como “Un x100to”, sobre alguien que tiene sólo 1% de batería en el celular para decirle a su querida que la extraña.

“Era una grabación que hicimos nada más nosotros, el plan era que esa iba a ser la primera canción que íbamos a sacar solos, que no fuera colaboración, y luego de la nada llega Edgar, después de como dos semanas, y nos dice ‘les tengo una sorpresa, la canción ‘Un x100to’ va a ser dueto, pero no les puedo decir con quién ni qué ni nada, ustedes nada más confíen en mí’”, recordó Payo.

Así llegó el día de la filmación del video de la canción. Barrera no les había enseñado nada de la nueva versión y entonces se presentó al plató Bad Bunny con jeans, botas, un paliacate y una camisa.

“Yo no sabía ni qué hacer en el video”, dijo entusiasmado Payo. “Los directores nos estaban gritando que ‘báilenle, muévanse’, y que no sé qué”.

El video fue grabado a las afueras de Las Vegas en un antiguo pueblo minero que queda perfecto con la música norteña.

“Traía un estilo muy chido Benito y nos sorprendimos porque andaba con las botas, la camisa, traía todo al 100”, dijo Juan, quien señaló que antes de lanzar la canción eran fans y soñaban con hacer algo con el músico urbano puertorriqueño.

Tras esta colaboración tuvieron tan buena química que Bad Bunny los invitó a uno de sus conciertos como artista principal en el festival Coachella. Pensaban que sólo iban a cantar “Un x100to” y de forma similar a como les pasó con el video, estando ya cerca de la tarima, les dijo que iban a cantar tres canciones, incluyendo “No se va”.

“Fue un gran detalle de parte de él, la verdad, porque era nuestra primera presentación en Coachella, además en el horario estelar”, dijo Payo. “Pensé que íbamos a tocar ‘No se va’ y que nadie iba a cantar ni a bailar, pero todos lo corearon”.

“Hasta gente que no es hispana estaba bailando; nos felicitaron varios artistas que andaban ahí que no son latinos”, agregó Juan.

A finales de mayo, Grupo Frontera iniciará una gira por Estados Unidos. Es su primera gira oficial en Teatros y con mayor producción. Tendrán paradas por ciudades como Oakland, San Diego, Hidalgo, Albuquerque, Austin y Miami, entre otras.

“La carretera sí la conocemos mucho porque sí hemos viajado mucho desde octubre hasta ahorita, sí hemos tocado en muchos lugares, pero no como nuestra gira”, dijo Juan.

A pesar de ser una agrupación regional, tienen muchas influencias musicales. Payo creció escuchando a Duelo e Intocable, Eslabón Armado, Ivan Cornejo, Junior H, entre lo tumbado y lo más clásico de la música regional mexicana. Juan y Carlos escuchan de todo, incluyendo claro, a Morat.

Dijeron que están a un paso de lanzar su primer álbum de larga duración.

“Vienen más temas, que todavía estamos en shock”, dijo emocionado Juan.