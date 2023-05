McCarthy dice que Rusia debe retirarse de Ucrania

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo el lunes que Rusia debe retirarse de Ucrania, arremetió contra la “matanza de niños” por parte los rusos y se distanció de algunos de sus compañeros en el Partido Republicano que se oponen a una mayor ayuda estadounidense a Ucrania para evitar la invasión rusa.

De visita en Israel, en lo que representa su primer viaje al extranjero como presidente de la cámara baja, McCarthy manifestó enérgicamente su apoyo a Ucrania y rechazó la sugerencia de que no respalda enviar ayuda militar y financiera a Kiev. Durante una conferencia de prensa, también expresó su postura sobre otros asuntos en su país, incluida su exigencia de negociar el límite de la deuda con el presidente Joe Biden.

“Voté a favor de enviar ayuda a Ucrania. Apoyo el envío de ayuda a Ucrania”, comentó McCarthy, respondiendo a la pregunta de un reportero ruso.

“No apoyo lo que su país ha hecho a Ucrania, y tampoco apoyo que maten a los niños”, dijo McCarthy al periodista ruso y añadió: “Deben retirarse”.

“Seguiremos apoyando, porque el resto del mundo lo ve tal como es”, señaló.

McCarthy arribó a Jerusalén encabezando una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses en su primer viaje al extranjero como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes estadounidense y el primero en dirigirse al Knéset (Parlamento israelí) en 25 años.

La política nacional estuvo presente en su viaje al extranjero, y el republicano señaló que no ha recibido una respuesta del presidente Biden sobre las negociaciones en torno al límite de deuda de Estados Unidos, a medida que se acercan los plazos para actuar y evitar grandes problemas económicos.

“El presidente no me ha hablado”, dijo McCarthy, señalando que se siente “un poco como Netanyahu”, en referencia al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien no ha recibido una llamada por parte del presidente estadounidense.

“Espero que el presidente cambie de parecer y negocie con nosotros”, añadió McCarthy.