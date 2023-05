Casa Blanca niega acceso a alcalde musulmán para celebración

WASHINGTON (AP) — El Servicio Secreto informó el lunes que no permitió que el alcalde musulmán de Prospect Park, Nueva Jersey, asistiera a una celebración en la Casa Blanca para conmemorar el fin del mes sagrado musulmán del ramadán.

Poco antes de la hora programada de llegada del alcalde Mohamed Khairullah a la Casa Blanca para la celebración de la culminación del ayuno, el funcionario recibió una llamada de la Casa Blanca en la que se le aseguraba que no había recibido autorización de acceso por parte del Servicio Secreto y no podía asistir al festejo en el que Biden se dirigió a cientos de invitados. Khairullah aseguró que la Casa Blanca no le explicó el motivo por el que el Servicio Secreto le negó la entrada.

Después de que se le informara que no podría ingresar al evento, Khairullah, de 47 años, informó del incidente a la oficina de Nueva Jersey del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR por sus iniciales en inglés).

El grupo le ha pedido al gobierno de Biden que ponga fin a la diseminación de información por parte del FBI de lo que se conoce como base de datos de investigación de terroristas que incluye a cientos de miles de individuos. El grupo le informó a Khairullah que una persona con su mismo nombre y fecha de nacimiento se encontraba entre los datos que el CAIR obtuvo en 2019.

Khairullah fue un abierto detractor de las restricciones de viaje que impuso el expresidente Donald Trump, las cuales limitaban el ingreso al país a los ciudadanos de varios países predominantemente musulmanes. También ha viajado a Bangladesh y Siria para realizar labor humanitaria con la Sociedad Médica Siria-Estadounidense y la Fundación Watan.

“Me dejó desconcertado, sorprendido y decepcionado”, comentó Khairullah en una entrevista telefónica mientras volvía a Nueva Jersey la tarde del lunes. “No es cuestión de que no haya entrado a la fiesta. Es el motivo por el que no entré. Y es una lista que me ha atacado debido a mi identidad. Y no creo que el cargo de mayor rango de Estados Unidos deba incurrir en este tipo de discriminación”.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que a Khairullah no se le permitió la entrada al complejo de la Casa Blanca, pero se negó a revelar el motivo. Khairullah fue elegido a un quinto mandato como alcalde de la localidad en enero pasado.

“Aunque lamentamos cualquier inconveniente que esto pudiera haber causado, al alcalde no se le permitió el ingreso al complejo de la Casa Blanca esta mañana”, comentó Guglielmi en un comunicado. “Desafortunadamente no podemos comentar más sobre los motivos específicos y métodos de protección utilizados para llevar a cabo nuestras operaciones de seguridad en la Casa Blanca”.

La Casa Blanca se negó a comentar.

Selaedin Maksut, director ejecutivo de la sección de Nueva Jersey de CAIR, calificó la medida de “totalmente inaceptable e insultante”.

“Si este tipo de incidentes le ocurren a figuras musulmanas estadounidenses conocidas y muy respetadas como el alcalde Khairullah, esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué les está ocurriendo a los musulmanes que no tienen el acceso y la visibilidad que tiene el alcalde?”, cuestionó Maksut.

En una ocasión anterior, Khairullah dijo que fue detenido por las autoridades en 2019 e interrogado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York durante tres horas, y cuestionado sobre si conocía a algún terrorista. El incidente ocurrió cuando regresaba a Estados Unidos después de una visita familiar a Turquía, donde su esposa tiene familia.

Khairullah nació en Siria, pero su familia fue desplazada en medio de las medidas represivas del gobierno de Hafez al-Assad a principios de la década de 1980. Su familia huyó a Arabia Saudí antes de trasladarse a Prospect Park en 1991. Desde entonces vive allí.

En el año 2000 obtuvo la nacionalidad estadounidense y en 2001 fue elegido por primera vez como alcalde de la ciudad. También trabajó 14 años como bombero voluntario en su comunidad.