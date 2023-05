Fiscalía salpica a más funcionarios de la alcaldía BJ por caso de corrupción inmobiliaria

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México dio a conocer un testimonio en el que señalan la presunta participación del actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, en el caso de corrupción inmobiliaria que investiga desde hace varios meses la FGJ y por el que el exdelegado de dicha demarcación, Christian Von Roehrich, fue vinculado a proceso el pasado 27 de abril.

De acuerdo con el testimonio presentado por el vocero de la FGJ de la CDMX, Ulises Lara, en 2019 Taboada solicitó apoyo a los empresarios para la remodelación del Edificio BJ2 de la demarcación por un monto superior a los 25 millones de pesos, cuyo pago nunca total nunca se efectúo; asimismo, el presunto empresario indica que el funcionario prohibió hablar al respecto.

“A finales de mayo de 2019, nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago (…) que me informaba no serían pagados esos 10 millones de pesos, que sería el saldo en ese momento, y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo y en dicha llamada también me pidió que le reenviara al señor Aridjis”

— Testimonio de un empresario presentado por la FGJ de la CDMX.