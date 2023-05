Lo que necesita saber sobre las quiebras bancarias en EEUU

NUEVA YORK (AP) — La reciente agitación en el sector bancario de Estados Unidos podría tenerlo preocupado por su dinero.

Las autoridades anunciaron el lunes que cerraron el First Republic Bank, con sede en San Francisco, lo que lo convierte en el tercer banco estadounidense en venirse abajo en los últimos dos meses. JPMorgan está adquiriendo la mayoría de los activos de First Republic.

First Republic tenía clientes adinerados que rara vez dejaban de pagar sus préstamos. Pero la gran mayoría de los depósitos superaban el límite de 250.000 dólares establecido por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), lo que significa que no estaban asegurados. Y eso preocupó a analistas e inversores, pues temían que si el First Republic caía en bancarrota, sus clientes podrían no recuperar todo su dinero.

El Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que atendían principalmente a la industria tecnológica, se derrumbaron en marzo bajo circunstancias similares.

El acuerdo sobre el First Republic anunciado el lunes significa que los clientes podrán tener acceso a todo su dinero, según la FDIC, la agencia federal independiente que garantiza que los depositantes recuperarán sus ahorros si un banco quiebra. Las sucursales de First Republic se convertirán en sucursales de JPMorgan Chase, y los clientes de First Republic en clientes de JPMorgan Chase.

Esto es lo que necesita saber:

_____

¿ESTÁ SEGURO MI DINERO?

Sí, si su dinero está en un banco de Estados Unidos asegurado por la FDIC y usted tiene menos de 250.000 dólares allí. Si el banco quiebra, usted recuperará su dinero.

Casi todos los bancos están asegurados por la FDIC. Busque el logotipo de la FDIC en las ventanillas de los cajeros de su sucursal o en la entrada de la misma.

Las cooperativas de ahorro y crédito están aseguradas por la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés).

Si usted tiene más de 250.000 dólares en cuentas individuales en un banco, una cantidad que la mayoría de la gente no tiene, la cantidad que rebase los 250.000 se considera no asegurada y los expertos recomiendan que traslade el excedente de su dinero a otra institución financiera, dijo Caleb Silver, jefe de redacción de Investopedia, un sitio web especializado en temas financieros.

Si tiene varias cuentas individuales en el mismo banco —por ejemplo, una cuenta de ahorros y un certificado de depósito—, se suman y el total está asegurado hasta 250.000 dólares (más adelante le diremos cómo se protegen las cuentas conjuntas).

Los funcionarios federales han estado tomando medidas para asegurar que otros bancos no se vean afectados.

“No debería preocuparse demasiado por su dinero si está en alguno de los bancos más grandes, o incluso en algunos de los bancos regionales o cooperativas de ahorro y crédito”, señaló Silver.

_____

¿HAY SEÑALES DE ALARMA A LAS QUE DEBA ESTAR ALERTA SOBRE MI BANCO?

Si le preocupa que su banco vaya a cerrar en un futuro cercano, hay algunas cosas que debe tener en cuenta, según Silver:

— Vigile el precio de las acciones.

— Esté atento a los informes trimestrales y anuales de su banco.

— Active una alerta de Google para su banco por si hay noticias al respecto.

Asegúrese de prestar mucha atención a la manera en que se comporta su banco, dijo Silver.

“Si están tratando de recaudar dinero a través de una oferta de acciones o si intentan vender más acciones, podrían tener problemas en sus estados financieros”, advirtió.

Las empresas públicas, incluidos los bancos, venden acciones o emiten acciones nuevas por varios motivos, por lo que el contexto es importante. First Republic lo hizo este año cuando los peligros que enfrentaba eran bien conocidos, y eso provocó un éxodo de inversores y depositantes.

_____

¿DEBERÍA BUSCAR ALTERNATIVAS? Si tiene más de 250.000 dólares en su banco, hay algunas cosas que puede hacer:

— Abrir una cuenta conjunta

Puede proteger hasta 500.000 dólares al abrir una cuenta conjunta con otra persona, como su cónyuge, dijo Greg McBride, director de análisis financiero de Bankrate, una empresa de servicios financieros.

“Una pareja casada puede proteger fácilmente un millón de dólares en el mismo banco si cada uno tiene una cuenta individual y juntos tienen una cuenta conjunta”, explicó McBride.

— Cámbiese a otra institución financiera

Traspasar su dinero a otras instituciones financieras y tener hasta 250.000 dólares en cada cuenta garantizará que su dinero esté asegurado por la FDIC, dijo McBride.

— No retire efectivo

A pesar de la incertidumbre reciente, los expertos no recomiendan retirar efectivo de su cuenta. Mantener su dinero en instituciones financieras en lugar de en su hogar es más seguro, especialmente si la cantidad está asegurada.

“No es el momento de sacar su dinero del banco”, comentó Silver.

Incluso las personas con depósitos no asegurados suelen recuperar casi todo su dinero.

“Lleva tiempo, pero en general todos los depositantes —tanto asegurados como no asegurados— recuperan su dinero”, dijo Todd Phillips, consultor y exabogado de la FDIC. “Los depositantes no asegurados quizá deban esperar un poco, y tal vez pierdan entre el 10 y el 15% de sus ahorros, pero (el total) nunca es de cero”.

_____

¿CUÁNTO TIEMPO TARDA EN ESTAR DISPONIBLE EL DINERO ASEGURADO SI UN BANCO QUIEBRA?

Históricamente, la FDIC dice que ha devuelto los depósitos asegurados a los pocos días del cierre de un banco. La FDIC proporcionará ese monto en una cuenta nueva en otro banco asegurado o emitirá un cheque.

_____

¿CUÁNTO DINERO SE PUEDE ASEGURAR EN CUENTAS CONJUNTAS?

Si usted tiene una cuenta conjunta, la FDIC cubre a cada individuo hasta por 250.000. Puede tener cuentas individuales y conjuntas en el mismo banco y estar asegurado en cada una.

Así, si una pareja tiene cuentas individuales y una cuenta conjunta en la que ambos cuentan con los mismos derechos de retiro, cada uno puede tener hasta 250.000 dólares asegurados en sus cuentas individuales y hasta 250.000 dólares en sus cuentas conjuntas. Eso significa que cada uno de ellos tendrá hasta 500.000 dólares asegurados.

_____

¿Y QUÉ HAY DE OTRAS INVERSIONES? Los clientes deberían examinar de cerca los tipos de inversiones que tienen en su banco para saber cuántos de sus activos están asegurados por la FDIC. La FDIC ofrece una Calculadora Electrónica del Seguro de Depósito, una herramienta para saber cuánto de su dinero está asegurado en cada institución financiera.

El seguro de depósito de la FDIC cubre:

— Cuentas de cheques

— Cuentas con orden de retiro negociable (NOW, por sus siglas en inglés)

— Cuentas de ahorro

— Cuentas de depósito del mercado de dinero (MMDA, por sus siglas en inglés)

— Certificados de depósito (CD)

— Cheques de caja

— Órdenes de dinero o giros postales

— Otros artículos oficiales emitidos por un banco asegurado

El seguro de depósito de la FDIC no cubre:

— Inversiones en acciones

— Inversiones en bonos

— Fondos de inversión

— Pólizas de seguro de vida

— Anualidades

— Valores municipales

— Cajas de seguridad ni su contenido

— Letras, bonos o pagarés del Tesoro de Estados Unidos

— Criptoactivos

_____

¿CÓMO SE COMPARA UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CON UN BANCO? Tanto las cooperativas de ahorro y crédito como los bancos permiten a los clientes abrir cuentas corrientes y de ahorro, entre otros productos financieros.

La diferencia clave es que las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones sin fines de lucro, lo que tiende a traducirse en tarifas más bajas y requisitos de saldo mínimo más bajos, mientras que los bancos tienen fines de lucro. A veces eso también significa que a los clientes de las cooperativas de ahorro y crédito les es más fácil obtener préstamos, dijo McBride.

Por lo general, los clientes pueden ingresar a las cooperativas de ahorro y crédito con base en donde viven o trabajan.

Las cooperativas de ahorro y crédito atienden a un número menor de clientes, lo que también permite una experiencia más personalizada. La diferencia es que los bancos tienden a tener más personal, más sucursales físicas y tecnología más nueva.

En lo que respecta a la seguridad del dinero del cliente, tanto los bancos como las cooperativas de ahorro y crédito aseguran hasta 250.000 dólares por cliente individual. Los bancos están asegurados por la FDIC, y las cooperativas de ahorro y crédito están aseguradas por la NCUA.

“Ya sea en un banco o en una cooperativa de ahorro y crédito, su dinero está seguro. No hay necesidad de preocuparse por la seguridad o el acceso a su dinero”, dijo McBride.

____ El periodista de The Associated Press Ken Sweet contribuyó a este despacho.

____ The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para sus reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la educación financiera. La fundación independiente opera en forma separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.