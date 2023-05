Nuestro movimiento está muy por encima: afirma Sheinbaum sobre alianza opositora en CDMX

Claudia Sheinbaum sugirió que el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está muy por encima de los opositores en las preferencias electorales para la elección de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

Lo anterior luego de que este 2 de mayo los dirigentes locales del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de Revolución Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que competirán en alianza por los gobiernos de las alcaldías y de la capital. A través de un comunicado conjuntos las tres fuerzas políticas afirmaron que en los comicios de 2021 se logró equilibrar el poder político en la capital, donde obtuvieron el triunfo en 9 de las 16 alcaldías.

“Ya vieron las encuestas, la que salió ayer en El Universal también –no sé qué día salió– que nuestro movimiento está muy, muy arriba”, sostuvo la mandataria capitalina durante su rueda de prensa en referencia a los datos que compartió el periódico nacional, donde se afirma que el partido guinda cuenta con el 45% de la intención de voto; seguido del PAN con el 17%; y más atrás el PRI y el PRD con el 9% y el 6%, respectivamente.

En este sentido, Sheinbaum Pardo señaló que los partidos de oposición se enfrentan a un problema para determinar a sus candidatos, pues según explicó, los aspirantes del PRD y el PRI pueden ser relegados por los panistas, quienes refirió, serían quienes representen a la oposición.

“Tienen que ponerse de acuerdo para ver quién los va a representar. A ver, el otro día dije lo mismo y me dijeron que no me metiera en la vida interna de los otros partidos, pero sí tienen un problema, porque ya habían acordado que, quien iba a representar en la ciudad, era el PAN; entonces, no sé qué vayan a hacer los que quieren ser posibles candidatos del PRI o del PRD. Entonces tienen un problema ahí, porque ellos no tienen encuestas”.

— Claudia Sheinbaum.