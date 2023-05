Colombia: Exministros refutan Petro sobre invadir Venezuela

BOGOTÁ (AP) — Ante las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que durante el gobierno de su predecesor, Iván Duque, se llegó a hablar de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a través del territorio colombiano, autoridades de la época desmintieron las aseveraciones.

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo intenciones de invadir militarmente Venezuela y de hacerlo a través de Colombia, según afirmó el miércoles Petro en una entrevista en España con el diario El País. No obstante, voceros del gobierno del ex presidente Iván Duque negaron que hubiera planteamientos semejantes al ser consultados.

En diálogo con The Associated Press, el ex ministro de Defensa de esa etapa, Guillermo Botero (2018 - 2019), aseguró que esa posibilidad no pasó por la mente de nadie: “Nunca existió una conversación de ese estilo. Ni una propuesta ni una insinuación, nada”.

Dijo que en ese momento existía una relación muy estrecha con Estados Unidos, entre “el secretario de Defensa y el Comando Sur siempre hubo una relación ‘estrechísima’. Había un contacto diario o interdiario”. Pero aclaró que el propósito de esas conversaciones era combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

“Durante todo el tiempo que fui ministro, mantuve una relación estrecha con la embajada americana, me reuní con los comandantes del Comando Sur, con los dos secretarios de Defensa, bueno, una reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca; en todas esas reuniones jamás se habló ni siquiera de esa posibilidad”, puntualizó Botero.

En la entrevista concedida durante su gira por España, el presidente Petro aseveró que “en un momento, en el gobierno de Trump, se habló de invadir a Venezuela a través de Colombia”. Después añadió detalles: “Sin que fuese público, en realidad, Trump sí estaba hablando con el gobierno colombiano de cómo invadir militarmente Venezuela. Si eso hubiera ocurrido, la guerra estaría quizá aún hoy. La herida histórica entre los dos pueblos hubiera sido de siglos”.

De acuerdo con la versión de Petro, “los asesores de Trump lo frenaron y eso no permitió que ocurriera”. Cuenta que todo esto ocurrió cuando el Ejército ruso desarrolló ejercicios militares en Venezuela y Colombia buscó espacio en la OTAN. “El error hubiera sido dantesco” indicó Petro.

Sobre la relación de Colombia con la OTAN, el también ex ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, Diego Molano, le dijo a AP que “la vinculación de Colombia como socio de la OTAN era para garantizar estar articulado con sus aliados estratégicos y desarrollar las mejores prácticas de defensa y seguridad de sus Fuerzas Militares". Y recalcó: "No tiene nada que ver con invasiones”.

El ex consejero presidencial para la Seguridad Nacional del gobierno Duque, Rafael Guarín, respondió a la AP que “el gobierno del presidente Iván Duque siempre actuó en materia de relaciones internacionales como en el resto de asuntos, con rigurosidad total, en el marco de la carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.”

El momento más tenso de las relaciones entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela se dio después del frustrado intento de la oposición venezolana de posicionar a Juan Guaidó como presidente interino y presionar por la salida de Nicolás Maduro.

En ese entonces, el presidente Donald Trump, y varios de los voceros de la Casa Blanca dijeron en repetidas oportunidades que “todas las opciones están sobre la mesa”, cuando se preguntaba si entre las alternativas que se evaluaban para buscar la salida de Maduro del poder se contemplaba una intervención militar.

En 2019, durante una entrevista con pocos reporteros, el secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, reconoció que había un esfuerzo de la administración por sugerir la posibilidad de una acción militar, pero como una forma de aumentar la presión sobre Maduro, no como una opción real.

Para la época, el ex presidente colombiano Iván Duque lideró un “cerco diplomático” con el que buscaba que en la mayoría de países del mundo el diputado Juan Guaidó fuera reconocido como presidente legítimo de Venezuela y que se desconocieran por ilegítimas las últimas elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro.

En aquel entonces causó revuelo mediático la aparición ante las cámaras del entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, con una nota en su cuaderno de apuntes que decía “5000 troops to Colombia” (5.000 tropas para Colombia), mientras anunciaba sanciones contra Venezuela y el gobierno de Maduro.

Sobre el episodio, el ex ministro colombiano de Defensa, Guillermo Botero, explicó a la agencia AP que también estuvo reunido con el asesor Bolton y “jamás en la vida ese tema se tocó, nunca” e insistió en que no se contempló la idea de que Estados Unidos enviara tropas a Colombia, entre otras cosas porque se necesitaba permiso del Congreso.