Ser de la Luz del Mundo o Morena no es motivo para ‘linchamiento’ mediático: diputado

Emmanuel Reyes dijo que la Constitución garantiza la asociación religiosa y que en Humanismo Mexicano se adhieren simpatizantes de AMLO, no personas que tengan una religión en específico Foto: Facebook Emmanuel Reyes

Emmanuel Reyes Carmona, diputado federal por Morena y líder de la nueva organización “Humanismo Mexicano”, que acaba de obtener su registro ante el INE, denunció ser víctima de linchamiento mediático por formar parte de la Iglesia de La luz del Mundo.

El legislador rechazó que la mayoría de los integrantes sean cercanos a esa congregación, y advirtió que incluso, si así lo fuera, la política permite la libertad de credo.

“Las garantías individuales están consagradas en el artículo 24 que es el derecho de asociación religiosa, por un lado, pero también en el 35 Constitucional está garantizado el derecho a la Asociación con fines políticos, entonces, todas las personas en su mayoría tenemos alguna religión, y no por lo que tú hagas o dejes de hacer, pues te van a señalar o te van a catalogar.

“Más bien, yo lo que sí pensaría es que hay linchamiento hacia mi persona por pertenecer a una religión, yo soy uno más de la banca, soy un miembro más de feligresía, nunca he tenido un cargo al interior de la misma, ni religioso ni administrativo, entonces, me parece que, si hay una total intolerancia y una discriminación religiosa hacia mi persona”, detalló.

Reyes Carmona explicó que la organización que encabeza nació como una propuesta para poder recuperar los valores, los postulados y los principios de humanismo establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la agrupación “es totalmente ajena a cualquier organización religiosa”.

“No fue una determinante el preguntarle a la gente a qué religión pertenecían para poder sumarse a Humanismo Mexicano, esta agrupación es muy diversa, creo que 95% pertenece a la religión católica, pero eso insisto, no fue una determinante porque de lo contrario eso se llamaría discriminación.

“Si bien es cierto, pudiera haber uno o dos integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo, tendríamos que revisar también si las otras agrupaciones tienen gente de La Luz del Mundo, estoy 100% seguro que lo tienen porque es una religión de las más de siete mil religiones que existen oficialmente registradas ante la Secretaría de Gobernación”, explicó.

Emmanuel Reyes detalló que Humanismo Mexicano busca agrupar a quienes no están integrados a Morena, toda vez que para afiliarse al partido guinda, se debe pasar por un proceso de formación de cuadros, de exámenes, de cursos, por lo que señaló que hay un amplio sector de obradoristas que no se han afiliado a Morena “ya sea por evitar el trámite engorroso, y porque no comulgan con los dirigentes partidistas”.

“Humanismo Mexicano lo único que pide para poder pertenecer, es que acepten los postulados del Presidente y que se afilien mediante la aplicación INE. Nuestro objeto es la integración de de todos los mexicanos que no han sido integrados en Morena, poder desde este espacio capitalizar los esfuerzos para poder lograr las victorias esperadas para el 2024, todos son bienvenidos”, declaró.

Finalmente, aseguró que no pretender convertirse en un partido “antena” de Morena, sino mantenerse como una organización que no “chupe” el presupuesto.

“Estamos en contra de que se financie, ese es uno de nuestros criterios, los movimientos políticos y sociales deben sostenerse con las aportaciones de los propios militantes y simpatizantes, no se vale estarle chupando al presupuesto, quien desee hacer política, pues que lo haga con sus propios recursos y mecanismos, esta es la mejor manera de poder dignificar la política, la idea sí es participar de manera clara con Morena en el 2024, tenemos la certeza de que nosotros seremos la agrupación política nacional más fuerte que apoyará a Morena y a la cuarta transformación en el proceso electoral del 2024″, concluyó.