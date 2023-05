Adultos mayores con cuenta en este banco ya no recibirán pensión; última oportunidad para ir por la Tarjeta Bienestar

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, pide con urgencia a todos los adultos mayores que realicen el cambio de la tarjeta de su anterior banco en dónde se les hacían los pagos, ya que la pensión se empezó a depositar desde el 3 de mayo en la Tarjeta del Bienestar.

¿Qué banco ya no permitirá recibir la pensión a adultos mayores?

Los derechohabientes que recibieron los pagos de este programa social en la tarjeta Banamex anteriormente, ya no seguirán recibiendo el pago en su cuenta de dicha institución bancaria, puesto que el último depósito se hizo el 31 de marzo; sigue estos pasos para ir por tu Tarjeta Bienestar y recibir la pensión.

Todas las y los beneficiarios rezagados de Banamex que no hagan el cambio y no recojan su tarjeta del Banco del Bienestar, no podrán hacer el cobro del apoyo económico otorgado por el Gobierno de México, por lo que deberán ir por su plástico al Módulo correspondiente.

¿Dónde recoger la Tarjeta Bienestar?

Para saber en dónde deben recoger su nueva Tarjeta Bienestar, los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores deben ingresar a la página http://REZAGADOS.bienestar a partir del viernes 5 de mayo para poder localizar su Módulo más cercano ingresando únicamente su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Una vez hecho este paso, deberán aparecer los siguientes datos:

Nombre del adulto mayor.

Dirección en donde deberá recoger la tarjeta.

en donde deberá recoger la tarjeta. Fecha y hora en la que deberá presentarse.

¿Qué documentos piden para la entrega de la tarjeta?

Cuando la o el beneficiario tenga identificada la fecha, hora y dirección del Módulo de rezagados, deberá llevar la siguiente documentación para poder recoger la Tarjeta del Bienestar en donde recibirá los próximos pagos:

Identificación oficial vigente.

oficial vigente. Acta de nacimiento legible.

legible. CURP .

. Comprobante de domicilio .

. Número de teléfono.

¿Qué hacer si el adulto mayor no puede ir por la tarjeta?

En caso de no poder acudir a los módulos, los adultos mayores podrán llamar a la Línea de Bienestar 800-639-42-64 y agendar una cita domiciliaria o también, una persona auxiliar podrá llevar sus documentos para iniciar el trámite y posteriormente, personal identificado de la Secretaría de Bienestar entregará la tarjeta en su domicilio.