Logran firmas para Revocación de Mandato en Xochimilco; ejercicio costará 8 mdp extra

Luego de que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) ordenó al Instituto Electoral de la CDMX (IECM) modificar la fecha límite para presentar la solicitud de Revocación de Mandato del 21 de abril al 8 de mayo, el comité de Ciudadanos y Organizadores para la Revocación de Mandato en Xochimilco asegura que ya logró recabar las firmas del 10% de la lista nominal de electores, necesarias para que se inicie el proceso de revocación del alcalde José Carlos Acosta.

El próximo 8 de mayo la instancia recibirá más de 37 mil 700 firmas recabadas por uno de los dos comités promotores de la consulta en la demarcación que, de realizarse el próximo 27 de agosto, determinará si el edil de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se queda en el cargo, o la voluntad popular lo retira del servicio público.

Casi cuatro meses después de que se comenzó la recolección de firmas en Xochimilco por el hartazgo social hacia la administración de Acosta, de la que los habitantes denuncian múltiples conflictos por obras sin consultar, invasión de predios, actos de corrupción y autoritarismo, uno de los dos comités promotores que busca la consulta popular alcanzó el objetivo de firmas y confía en que el IECM haga valer el mecanismo de democracia directa.

“De acuerdo a los lineamientos del Instituto Electoral, del 18 de junio al 26 de agosto se va a dar mucha difusión, son prácticamente dos meses de propaganda. Entonces yo creo que eso, aunado al malestar en Xochimilco, puede hacer que logremos hacer vinculante la consulta que sería el 27 de agosto. Tengo fe en que se va a lograr porque la ciudadanía está muy inconforme”. — Héctor Almazán, excandidato independiente a la alcaldía y hoy integrante de uno de los comités promotores.

Recolección de firmas

Almazán detalló que pese a que la Coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco comenzó a recabar firmas desde febrero, el comité de Ciudadanos y Organizadores para la Revocación de Mandato inició formalmente con la recolección con 50 mil formatos oficiales foliados a partir de abril, y que, desde hace varios días, alcanzaron la cifra de 37 mil 700 firmas que presentarán ante el IECM con las que sumen los días restantes hasta el 8 de mayo.

Dichas firmas se recabaron con visitas del comité a plazas públicas, mercados, kioscos, barrios y pueblos de la demarcación. “Perifoneábamos un día antes para que la gente supiera nuestro posicionamiento de que este alcalde ha sido muy corrupto, que ha tratado muy mal a la ciudadanía, que se ha dedicado a hacer campaña y ha abandonado a la gente que va a pedir algo a la alcaldía, este es completamente omiso, completamente inexistente” , detalló Almazán.

El excandidato independiente a la alcaldía, indicó que al comienzo del proceso, los promotores de la consulta fueron agredidos física y verbalmente por personal de la alcaldía y personas agresivas, presuntamente enviadas por el edil; no obstante, aclaró que con el tiempo los mismos habitates de Xochiilco comenzaron a defender el proceso e, incluso, trabajadores de la demarcación firmaron para que se realice la consulta.

Revocación de mandato costará hasta 8 mdp extra al IECM

Según los lineamientos del IECM, tras la entrega de las firmas de los comités de Xochimilco y de cualquier otra demarcación, la instancia tendrá 30 días naturales para verificar datos y resolver su procedencia en los siguientes 10 días naturales antes de que se emita la convocatoria para la consulta que requerirá la participación de al menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal, y el 60% de los votantes a favor de la revocación para que esta sea vinculante.

“Nosotros revisamos estas firmas de apoyo, que no se trate de registros de otras alcaldías que sean credenciales vigentes que no sean personas, pues que ya tengan un registro de fallecimiento, o sea, como que excluimos todas las cosas que harían una firma nula no es válida”, explicó a Publimetro el Consejero del IECM Mauricio Huesca.

Para Huesca la virtual realización del proceso de revocación de mandato representa un hecho histórico que se suma al “pool” de derechos y libertades de la CDMX. No obstante, aclaró que el ejercicio de cada proceso costará hasta 8 millones de pesos adicionales al presupuesto del IECM, por lo que la instancia tendría que solicitar una ampliación presupuestal al gobierno capitalino.

“En las proyecciones que tenemos más o menos definidas, en una modalidad muy básica, instalando una mesa de opinión por cada 5 mil electores, personal eventual para que atiendan la mesa directiva de casilla; personal eventual para revisar las firmas y papeletas de opinión, entre siete y ocho millones de pesos”. — Mauricio Huesca, Consejero del IECM.

Fechas importantes para la revocación de mandato 2023

8 de mayo

Plazo límite para presentar las solicitudes, acompañadas de las firmas de apoyo para realizar el proceso.

Del 9 al 15 de mayo

Revisión de la solicitud.

16 de mayo al 14 de junio

Verificación y compulsa de firmas de apoyo.

Del 15 al 24 de junio

Emisión de la convocatoria (en caso de ser procedente).

25 de junio al 26 de agosto

Promoción del proceso de Revocación de Mandato.

27 de agosto

Consulta.

Tres preguntas con Mauricio Huesca, Consejero del IECM

¿Cómo se prepara el IECM para un proceso como este?

Es un es un procedimiento que sí está regulado en la Ley de Participación Ciudadana pero es deficiente. Tiene algunas incongruencias y muchas lagunas por resolver que no quedan definidas en la propia ley.

Cuando cuando supimos por medios, porque en realidad no tuvimos en aquel momento algún acercamiento de algún grupo de ciudadanos interesados en promoverlo, nosotros aquí en el Instituto empezamos a definir los lineamientos para darle instrumentación a este mecanismo que nos está definido perfectamente en la ley, o sea está la figura pero no el cómo. Entonces empezamos a hacer esta reglamentación, posteriormente ya tuvimos acercamientos, particularmente el grupo de Xochimilco, y también de un grupo de Miguel Hidalgos se acercó en su momento.

El Instituto es el encargado de garantizar el ejercicio de las reevocatorias mandato, como es un ejercicio ciudadano el éxito depende de que la ciudadanía tenga definido esta esta convicción de terminar anticipadamente el encargo de uno de los funcionarios que fueron electos en 2021. Más bien es eso, el Instituto tiene que poner las condiciones tanto materiales como normativas para que no haya ningún impedimento para que la ciudadanía pueda tener acceso a este tipo de ejercicios.

Lo que pedimos conforme a la ley es el 10% de las firmas de apoyo que, en alcaldías como Xochimilco y Miguel Hidalgo el promedio del 10% es entre 30 mil y 35 mil firmas. tienen que tener una identificación de la persona ciudadana que está dándola, desde luego firma autógrafa y la clave de elector.

¿De realizarse la consulta qué representa?

Es un ejercicio este histórico para la ciudad. Nunca hemos tenido una una activación de mecanismo de esta naturaleza, y no es un mecanismo nuevo tampoco ya existía en la Ley de Participación anterior; pero nunca ha sido ejecutado. Es una situación que sin duda alguna se suma al pool de derechos y libertades que tenemos en esta ciudad.

¿Los funcionarios pueden promocionar su permanencia en el cargo?

La propaganda que se pueda llevar a cabo a cargo del “sí” y del “no” corresponde a la propia ciudadanía. Ahí más bien lo que el Instituto está previendo es el ejercicio de esos dineros que se utilizan para contratar propaganda, llevar a cabo asambleas informativas, o lo que se necesite para para poder difundir, pues es estar vigilante de que esos recursos no vengan del erario, de servidores públicos, de partidos políticos, de la Iglesia, de entes mercantiles, ni del crimen organizado.