Marchan frente a la Sedena en favor de militares detenidos

Integrantes del organismo “Todos Somos Uno, Ejército Mexicano Somos Todos”, realizaron una manifestación a las afueras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en Avenida Industria Militar, donde demandaron la liberación de los cuatro uniformados detenidos por el caso de Nuevo Laredo en Tamaulipas.

También por los miles de efectivos desaparecidos y asesinados. Esta movilización se efectuó en otras entidades.

Te recomendamos leer: ‘Arkadas’, nuevo nombre del cachorrito turco de Sedena

Alrededor de 30 personas se desplazaron de Avenida Industria Militar al acceso principal de la dependencia, donde exclamaron consignas como “Soldado prisionero el pueblo es tu voz”, “Derecho Humanos respeta al militar” y “Tú causa es mi causa, tu dolor es mi dolor”.

Jaquelín Zárate, abogada del organismo dio lectura a un comunicado, en el que exigió justicia por el caso, detalló que los efectivos permanecen en prisión preventiva, pero su detención fue de forma ilegal.

Marcha en favor de militares. La manifestación transcurrió de manera pacifica. (Cuartoscuro /Andrea Murcia Monsivais)

“No hubo presunción de inocencia… tuvimos un acercamiento con el Presidente el 14 de abril, le entregamos un escrito en San Luis Potosí, no estamos en contra del mandatario le aclaramos que no somos políticos”.

“Estamos solicitando la protección jurídica, estamos pidiendo a los Derechos Humanos que manden un Observador a las Fuerzas Armadas cuando estén haciendo un servicio de seguridad pública”, resaltó la litigante.

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión que realizan una movilización, el domingo 12 de marzo efectuaron la primera movilización.

También puedes leer: Noveno espectáculo aéreo de Sedena desde la Base Aérea Militar 1 en Edomex

Cuernavaca y Tlaxcala, con nula participación de manifestantes

Con nula participación ciudadana, este domingo se realizó un acto para exigir respeto a los derechos humanos de los militares.

A la convocatoria de la marcha, realizada a nivel nacional, solo respondieron dos personas en la ciudad de Cuernavaca.

Ante tal situación, los organizadores lamentaron la falta de apoyo al movimiento denominado “Todos Somos Uno, El Ejército Somos Todos”, que nació con la intención de visibilizar los que consideran abusos en contra de los elementos de las Fuerzas Armadas del país.

El citado movimiento nació para exigir justicia para los militares y para no criminalizar su labor en el combate a la delincuencia.

Asimismo, se pide justicia por los integrantes del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional que están desaparecidos o que han sido sometidos a procesos penales llenos de irregularidades.

Al respecto, refirieron que hay militares que esperan sentencia desde hace diez años, sin que a la fecha las autoridades muestren interés por dichos casos.

Llamaron a la ciudadanía a apoyar el movimiento, ya que les parece injusto que procesen a los integrantes de las Fuerzas Armadas sólo por cumplir con su deber.

En Tlaxcala sólo acudieron cuatro personas a la cifra y por lo tanto cancelaron la manifestación.