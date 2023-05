El próximo 4 de junio, los mexiquenses renovarán su Congreso local y su gobierno estatal; sin embargo, en esta ocasión dos mujeres optan por convertirse en la próxima gobernadora del Edomex: una de ellas es Alejandra del Moral, que por la alianza del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza buscará evitar que Morena pueda conquistar el bastión electoral del PRI en México.

Publimetro pudo platicar con la candidata, exsecretaria de Desarrollo Social del Estado de México en el Gobierno de Alfredo del Mazo y expresidenta municipal de Cuautitlán Izcalli.

Estamos a un mes de afrontar una de las jornadas más importantes en su vida política. Alejandra del Moral es esposa, madre y una mujer de retos, pero ¿quién es Ale del Moral, la candidata a revalidar Edomex?

— Para mí es muy importante que puedan tener ustedes el conocimiento, quién es su candidata. Quién es la candidata de la coalición Va por el Estado de México [PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza]. Hoy es una coalición amplia y que va mucho más allá de partidos políticos; queremos hacer una alianza con la ciudadanía, así enfrentar hoy los grandes retos que tenemos por delante.

A mis 39 años llevo 20 años de servicio público en donde yo creo que todo lo que he aprendido es una gran lección. A la gente no le importa si somos de izquierda o de derecha, a la gente le importan soluciones a sus problemas y ese es el gran reto al que nos enfrentamos. Cómo nosotros podemos ofrecer a los ciudadanos mexiquenses esa opción de capacidad de experiencia y de transparencia en el quehacer del servicio público, estoy lista para ser gobernadora.

Alejandra del Moral decidida a ganar el Edomex en alianza

Busca recoger la estafeta de Alfredo del Mazo y recomponer una sociedad que hoy está dividida.

— Nosotros a esta campaña le llamamos la ruta de reconciliación. Hemos recorrido el estado, ya vamos en la segunda vuelta. En esta campaña no hemos descansado un solo día, hemos estado lo más cerca posible de la gente en la calle para que conozca quién es Alejandra del Moral, porque esta elección no es de un partido contra otro, sino que es de dos candidatas: qué gobernadora quieres que lleve las riendas de este estado, quién tiene el carácter para tomar decisiones en temas tan complicados como seguridad pública, quién conoce los temas del agua —que es uno de lo que más le duele también al Estado de México— y quién puede tener una opción para poder solucionar el tema de la movilidad con casi 18 millones de viajes diarios y 164 mil concesiones del gobierno del estado.

Así es que es un estado que requiere de gran capacidad, de gran experiencia, pero también de un gran carácter, de conocer muy bien el territorio, de conocer las políticas públicas. Soy una mujer que se ha hecho en el trabajo en la adversidad; no me han tocado las cosas fáciles y puedo decir que me he hecho en el calor de la batalla, como muchas y muchos. Estoy lista para ser gobernadora y quiero ser gobernadora. Para mí, ser servidora pública es mi profesión; es decir, a esto me he dedicado toda mi vida, es un gran honor y una altísima responsabilidad. También el reto es mayor en esta elección.

Cuando hablamos de las cuatro siglas a las que usted representa, ¿tiene alguna idea sobre cómo podría componer su gobierno?

—Para empezar, en la historia de este país es la primera vez que el Estado de México va a tener un gobierno de coalición. En el Estado de México se legisló los gobiernos de coalición y esta candidatura es la primera en la historia en tener, no solamente la firma de los convenios electorales, sino que se firman convenios de participación en donde se establecen los porcentajes de participación de cada uno de los partidos y las políticas públicas o el marco básico para estas políticas públicas. Estoy convencida de que no necesitamos pensar igual para gobernar por el bien de los mexiquenses.

El Estado de México es el estado más plural de todo el país; nuestra realidad es en Ecatepec y en Toluca: son completamente diferentes, igual que nuestras necesidades, hay que tener la mente abierta en la disposición de construir y de escuchar y, sí o sí, en el Estado de México habrá alternancia política, porque un gobierno de coalición también es alternancia política.

¿Cree en las encuestas que se han publicado?

— No y menos de las pagadas por Morena que además ya dijo el tribunal que son falsas.

¿Qué ha aprendido o qué le ha sorprendido de esta campaña de la cual ya falta menos de un mes?

— Para mí, ha sido una gran sorpresa. Ha sido una buena recepción la que he tenido en la calle, ha sido una campaña de muchísimo trabajo. Sabíamos que iba a ser una campaña cuesta arriba y viene en las últimas tres semanas, que es la subida más empinada y más complicada, así es que estamos listos. Para mí, ha sido una campaña de muchísimo aprendizaje en lo profesional, pero confirmo mi vocación, confirmo mis ganas de servirle al Estado y de tener una gran responsabilidad de dar resultados.

¿Cuáles serían sus primeras acciones como gobernadora?

—Sin duda alguna tenemos que entrarle directo al tema de seguridad pública, a eliminar la violencia contra las mujeres, un tema que tenemos o que su servidora va a tomar como un tema personal y el tema de económico. Tenemos que atraer mucho más inversiones al Estado consolidarnos como un lustrado un estado industrial que genere mayores oportunidades de empleo y por supuesto las políticas sociales con el salario familiar que se tiene que replantear y presentar como un programa social.

¿Qué haría Alejandra del Moral para que las mujeres se sientan más seguras en el Estado de México?

— Tenemos que tener cero tolerancia. Cero tolerancia a la impunidad y atacar de manera frontal este problema. No podemos hacer la cara a un lado. Tenemos que trabajar por fortalecer la Fiscalía Especializada delitos de género, que es una fiscalía relativamente nueva y tenemos que fortalecerla con un volumen de 10 mil elementos en la policía de género, exclusivamente para atacar este problema y trabajar de la mano con todos los colectivos: escucharlas y escucharlos y poder trabajar en cada uno de los municipios.

Son 11 municipios los que tenemos con alerta de género y aquí es donde yo digo que la reconciliación es muy importante, porque de esos 11 municipios, siete no son gobernados por la coalición que hoy me permite ser la candidata y es donde, insisto, aquí no importan los colores, lo que importa son las soluciones y los resultados para la gente.

Existe otro problema: el tema del transporte. ¿Qué le dirías a esas personas que pasan al día cuatro horas en el transporte público?

— Tenemos que generar empleos cerca de casa, sobre todo en la región oriente del Estado, mucha de esa gente trabaja en la Ciudad de México y hoy tenemos que generarles condiciones, por eso dije que el tema económico es tan importante: la mejor política social debe ser el empleo.

Y para aquellos que han perdido su trabajo, propone un seguro de desempleo.

— Queremos que esos trabajadores que forman parte del sector formal, cuando pierdan su trabajo, tengan una seguridad. Planteamos un fondo, un fideicomiso que nos permita tener una bolsa para cubrir este seguro de desempleo en donde la gente pueda tener acceso a este acompañamiento y también a capacitación para que encuentren un nuevo trabajo.

La mayor preocupación de la gente es la inseguridad, pero cuando entramos a la casa de la gente la principal preocupación es su ingreso. Cómo le vamos a ayudar para impulsar la economía de las familias mexiquenses, que son 4.5 millones de hogares, y cómo le vamos a hacer para que se sientan acompañados por el gobierno.

Ha hablado de ampliar el Salario Rosa que ha sido una de las banderas del gobierno actual de Alfredo del Mazo y escalarlo a un salario familiar. ¿Qué me puede comentar?, ¿en qué consiste este salario familiar?

— Nosotras, las mujeres destinamos 90 centavos de cada peso a nuestra familia. Los hombres un poquito menos 70 centavos de cada peso. Entonces, estamos convencidas de que las mujeres siempre estamos pensando en la familia, en los hijos, en los papás, en los hermanos, en el marido, en los suegros. Es por eso que queremos ahora ampliar un programa que se llama Salario Familiar, que sea un apoyo universal bimestral de tres mil pesos en donde podamos impulsar la economía familiar y que pueda ser una palanca para que las familias tengan mayores oportunidades de ingresos y que ahora no solo sea para mujeres. No desaparece el Salario Rosa: crece, se fortalece y ahora el Salario Familiar le permitirá a hombres, adultos mayores, personas con discapacidad, niños y, por qué no decirlo, hasta a mascotas que ya forman parte de la familia.

¿Cómo se entregaría?, ¿por unidad familiar o por integrante del núcleo familiar?

-—Dependiendo de las necesidades. Lo que buscamos es que el Salario Familiar llegue a las familias que más lo necesiten. Evidentemente, la pluralidad del Estado nos permite decir que hay una región que no lo necesita y otra región que sí lo necesita y para nosotros lo más importante son quienes sí lo necesitan.

Muchas veces hablamos solo de Toluca o de Texcoco, pero hay más allá. También hay campos que se trabajan en el Estado de México. ¿Cuál es su proyecto para combatir la sequía?

— En lo que respecta al tema del consumo, en el Estado de México el 85% del agua que tenemos viene del subsuelo, quiere decir: de nuestros pozos. Tenemos que rehabilitar, si es necesario relocalizar, los pozos para que tengamos agua, para que cubramos la necesidad básica y tenemos que también darle mantenimiento a la infraestructura instalada.

El día de hoy, si bien es cierto, el gobierno del Estado no es el prestador final del servicio del agua, sí es un intermediario importante para el fortalecimiento de los organismos municipales de agua, así es que, con respecto a las familias mexicanas, tenemos que lograr que haya más agua.

A la gente del campo, tenemos que tener un programa permanente de generación y creación de bordos para que tengan agua en el campo y seguir trabajando y mejorando las plantas de tratamiento. También es muy importante rescatar los espejos de agua en el Estado de México.

¿Qué mensaje le darías a aquellos jóvenes que quieren emprender un negocio en el Estado de México?

— Que no se queden con las ganas; tienen que empezar jóvenes, yo creo que una de las experiencias más aleccionadoras de mi vida fue cuando quise ser presidenta municipal; tenía 25 años. Me decían que no podía porque era muy joven y no tenía experiencia. ¿Cómo adquirir experiencias si no me dan oportunidad?

Así es que no se cansen, van a contar siempre con una aliada en el gobierno del estado. Hay que impulsarlos con subsidios para el transporte a los estudiantes, eso es verdad, pero también hay que impulsarlos con microcréditos y el Instituto Mexiquense del Emprendedor puede apoyarlos con microcréditos para que puedan ustedes emprender su propio negocio y, más adelante, por qué no, ir construyendo su propio patrimonio.

En el tema de la conciliación familiar, ¿tienes algún proyecto en particular para que las mujeres puedan conciliar esa vida familiar?

— Las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles son fundamentales. Yo lo dije muchísimo, quien tomó la decisión de desaparecerlas es porque no entiende la importancia de una mamá: la preocupación de con quién va a dejar a su hijo y de que nosotras las mujeres también queremos ser productivas, también queremos ser exitosas como mujeres y profesionistas, no solo como mamás. Así es que esta es una parte fundamental de lo que queremos rescatar en el Estado de México.

¿Qué mensaje le daría a una niña que tiene un papá machista?

— Que no se queden calladas. Mi papá falleció hace dos meses, era un papá muy fuerte, muy exigente. Y tengo tres hermanos, soy la única mujer, así es que lo que hoy les puedo decir es que no se callen nunca, que luchen por sus sueños todo el tiempo, que cada vez que les digan que no se puede demuestren que sí se puede, que el género no es una diferenciación de capacidades.

¿Qué es urgente en el Estado de México?

— Abatir los niveles de violencia.

Todo lo que toca Morena...

— Lo destruye.