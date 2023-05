Crecen tensiones por obras de Línea 3 del Cablebús en primaria “El Pípila”

Las obras para la colocación de un pilote de la Línea 3 del Cablebús en la primaria “El Pípila” en la alcaldía Miguel Hidalgo mantienen inconformes a decenas de padres de alumnos del plantel, quienes se manifestaron en Periférico pues aseguran pone en riesgo la seguridad de los estudiantes y al personal de la escuela.

El bloqueo a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza comenzó alrededor de las 8:30 horas, y se mantuvo hasta minutos después del mediodía. Al lugar arribaron el alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes según algunos manifestantes agredieron a algunas madres de familia que protestaban en el lugar.

Tabe sostiene que en la alcaldía no se les informó de las obras y llamó al gobierno local a reconsiderar la obra en otro lugar. Por su parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que el gobierno de la alcaldía intentaba politizar el tema, pues aseguró que siempre habrá diálogo con los afectados y que, en último de los casos se cambiará el trazo si no se llega a un acuerdo con los padres de familia.

“Primero que el alcalde no politice este asunto, porque eso es lo que está queriendo hacer; y segundo que los padres de familia estén tranquilos, no vamos a hacer nada que esté en contra de lo que ellos quieran. No necesitan tomar Constituyentes ni Periférico, siempre va a haber diálogo y nos vamos a poner de acuerdo. En el último de los casos se está buscando otro trazo si no hay acuerdo. No vamos a hacer nada por la fuerza”

— Claudia Sheinabum.