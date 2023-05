“La IA tiene el poder de revolucionar al mundo”:  Santiago Cardona, CEO de Intel México

En su oficina de la Torre Esmeralda II, en las Lomas de Chapultepec, Santiago Cardona, country manager de Intel México, me recibió para conversar sobre su trayectoria de 23 años en la empresa de tecnología, además de los retos que ha enfrentado por su paso a través de diversas áreas de la compañía.

Cardona se dice un apasionado de las computadoras desde chico y esto lo refleja en su conversación, especialmente cuando habla de lo que vendrá en el futuro y cómo Intel ayudará a que esto sea posible.

Intel tiene 55 años en el mundo y 30 en México. Tú tienes 23 años de trayectoria en Intel. ¿Cómo se fue dando tu crecimiento hasta llegar a director de operaciones?

— Empecé en el lado más tecnológico, porque estaba muy conectado con las vísceras de la computadora, los microprocesadores, pero me doy cuenta de que me gustaba el lado del negocio, y aunque soy un apasionado de la tecnología, también me encanta estar con los clientes, resolver los problemas que tienen y desarrollar mercados.

En un punto pensé que podía usar mis conocimientos técnicos y aplicarlos también para el negocio. Esa fue mi primera decisión importante de carrera, cuando le aposté a la mercadotecnia, porque para un ingeniero electrónico nerd , enfocarse en esto no era la decisión más fácil.

Me decidí porque Intel me apoyó con el MBA y, con esto, comienzo a aprender de mercadotecnia y eso me abre un universo de nuevas posibilidades, porque aprendí más del negocio. Esto me llevó a desarrollarme más en el área de ventas, lo cual me dio la curiosidad para explorar nuevos mercados y horizontes. Estaba en Colombia, pero el saber de los otros mercados me llevó después a Argentina, para manejar no solamente ese país, sino el sur del continente, es decir, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Regresé a Colombia, veo el área de retail, que es otra área del negocio, y ya con la experiencia internacional, Intel me nombra director general de Perú que, a pesar de ser un mercado muy lindo y noble, no es de los de mayor impacto en América Latina.

El querer crecer me lleva a México, uno de los mercados más importantes en el mundo.

Esa fue mi primera decisión importante de carrera, cuando le aposté a la mercadotecnia

¿Cómo te ha funcionado toda esa experiencia acumulada para tener hoy la responsabilidad en la que te encuentras?

— Justamente pensaba sobre eso a inicios de año, porque tomo la responsabilidad de la región de América Latina comenzando el año, de alguna manera, y sin proponérmelo, termino teniendo estos conocimientos y capacidades que se requieren para liderar la región.

El adquirir conocimientos del negocio a medida que pasaba el tiempo y tener experiencias en los mercados, por ejemplo: en Colombia, luego en Argentina, después en Perú, un pequeño tiempo en Brasil; más la experiencia y presencia en el país, todo eso fue redondeando mi carrera y, después de más de 20 años, me posibilita el manejar una región.

Una pregunta enfocada a millennials y centennials: ¿cuál es la motivación interna para estar en la empresa?, ¿cuáles son los tiempos de ascenso?

— Tengo una frase que uso cuando entran personas nuevas a la empresa, particularmente jóvenes, yo les digo ‘el que se aburre en Intel es por gusto’, porque es una de las mayores empresas de tecnología en el mundo, de más de 120 mil empleados, 55 años en el mercado; tiene todo tipo de recursos, posibilidades, herramientas, y todo está para que lo aprovechen.

A las nuevas generaciones les digo que tengan avidez y hambre de aprender, de conocer, de crecer, de progresar, que aunque lo puedes hacer en diferentes empresas, en Intel, tú mismo puedes diseñar tu carrera; si tienes el deseo, la voluntad y las competencias, porque tienen que ir de la mano, vas a poder crecer y moldear tu carrera. Conozco a muchas personas que han moldeado su carrera para diferentes áreas del negocio, por ejemplo: en la ingeniería pura y dura, a diferentes mercados, a otros continentes; está literalmente en tus manos.

si tienes el deseo, la voluntad y las competencias, porque tienen que ir de la mano, vas a poder crecer y moldear tu carrera

Pasemos a hablar de la empresa, explícanos este proceso de formación del chip, ¿cuál es la posición de Guadalajara en el resto del mundo para obtener el chip?

— Hay seis etapas para fabricar un chip de inicio a fin, por cierto, cinco de esas seis etapas suceden en el país. Uno de esos seis procesos se llama ‘validación’, que son las pruebas de los diseños antes de salir al mercado; cuando se diseña un microprocesador, sea una computadora, un centro de datos o una estación de base 5G, se hace un diseño, que es literalmente un boceto esquemático, pero lo tienes que probar. Donde se prueban esos diseños, particularmente de los chips más potentes y poderosos que tiene Intel, sucede aquí en México.

Las redes más avanzadas que tenemos hoy en el mundo son las redes de quinta generación, la 5G. Uno de esos chips que va en las estaciones base, es decir, cuando tú haces una llamada o la computadora se conecta a otro tipo de dispositivo, primero se conecta a una estación base, que es la que se conecta con el mundo entero.

Esos chips que están en esas estaciones base son probados por ingenieros mexicanos aquí en Guadalajara, así que es de México para el mundo.

Es un motivo de orgullo que tengamos a mil 800 ingenieros en Guadalajara dedicados a probar las últimas tecnologías de Intel.

El portafolio de productos de Intel, te soy honesto, ni siquiera sé exactamente cuántos tenemos, porque atacamos todo tipo de segmentos

La línea de productos de Intel va más allá del procesador de una computadora, ¿cuál es el número de productos que maneja la compañía?

— Lo voy a explicar lo más simple posible. Lo que hace la compañía son chips, son productos semiconductores que te pueden servir para una PC, una estación base de 5G, como wifi, un centro de datos, una memoria, en fin, las posibilidades son ilimitadas.

El portafolio de productos de Intel, te soy honesto, ni siquiera sé exactamente cuántos tenemos, porque atacamos todo tipo de segmentos y con diferentes productos, por ejemplo, a los hogares, las empresas, a la infraestructura que tiene las redes de internet. De hecho, hay una estadística, según IDC, que más del 90% de la infraestructura de internet en el mundo entero corre sobre Intel.

¿Cómo ves el futuro en el tema de digitalización?

—En la compañía hay algo que llamamos ‘superpoderes tecnológicos’; los superpoderes comienzan en algo que se hace todos los días: ¿conoces los asistentes de voz que les pides algo y te responden? Usémoslo como ejemplo:

Te levantas en la mañana y le pides a un asistente de voz que te diga cómo está el tráfico a la oficina. El asistente tiene poder de cómputo, es decir, un chip que le permite ser inteligente, ese es un superpoder: el cómputo. El chip y la capacidad de cómputo, se tiene que conectar a algún lugar, ese aparato se conecta para conocer esa información y se da la conectividad.

Esa conectividad tiene que ir a alguna parte; llega a un centro de datos que lo llamamos, por ponerle un concepto, ‘la nube’, y se conecta para consultar la información. Después tiene que hacer algo con esa información, normalmente al hablar de un asistente de voz, tiene la tecnología de inteligencia artificial; a través de ella ese asistente puede determinar la respuesta a cualquier pregunta.

Ese asistente de voz tiene oídos, te escuchó la instrucción que le diste, también tiene sentidos. Con esta trayectoria de un asistente de voz, te relaté cinco superpoderes, que son: el cómputo, la conectividad, la nube, la inteligencia artificial, la capacidad de pensar. Todos estos superpoderes son las grandes tendencias tecnológicas que están marcando el ritmo y van a determinar el futuro.

Uno de las que más llama la atención es la inteligencia artificial. En las últimas semanas, o meses, hemos visto el poder que tiene para transformar el mundo, particularmente las herramientas que generan contenido, novelas, escritos. Es algo bastante potente, pero no hay que olvidar que todo fue ideado por humanos.

Dentro de todos estos superpoderes tecnológicos, en particular la inteligencia artificial, tiene el poder de revolucionar al mundo.

la tecnología va a estar más presente como parte de nuestras vidas, no solamente por capricho, sino para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida

Estamos tan relacionados con la tecnología que ni nos damos cuenta de qué tan digitalizados estamos; en este sentido, ¿qué pasará en los siguientes cinco, 10 o 15 años?

—Lo que sigue es el desarrollo de varios de estos superpoderes. Hay uno que, insisto, es la inteligencia artificial, ¿te puedes imaginar todo lo que va a venir alrededor de la IA?, va a ser absolutamente transformador. Hay otra tendencia que es más futurista, se habla del cómputo cuántico, es decir, tener tanto poder de cómputo que pueda resolver problemas que como raza humana nunca habíamos podido resolver, eso también va a llegar.

Esto va a desarrollar la manera en cómo vivimos, para transformar industrias, para analizar toda la cantidad de datos que tenemos, para resolver problemas; por ejemplo, el cáncer; todos estos temas se van a poder resolver gracias al desarrollo de estas tecnologías.

Así como hoy en día nos puede parecer un momento de ciencia ficción que un electrodoméstico tenga inteligencia e internet, pues ya está pasando; la tecnología va a estar más presente como parte de nuestras vidas, no solamente por capricho, sino para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.