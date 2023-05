Futuras madres de la CDMX sufren despidos y acoso laboral en empresas

La mujeres embarazadas en la capital enfrentan un panorama complicado en el campo laboral, donde se les discrimina, excluye y se les despide injustificadamente con argumentos como que “es por su bien”; el riesgo y el nivel de embarazo; sus citas médicas; o se les extiende una renuncia “voluntaria”, revela la investigación “Discriminación por embarazo. Un estudio sobre la Ciudad de México”, del Consejo para Prevenir y Eliminar laDiscriminación de la CDMX.

En la última década (2013 -2023) las capitalinas embarazadas presentaron ante el COPRED 499 quejas por actos discriminatorios en su contra cometidos por particulares; y 19 reclamaciones por actos de esta índole perpetrados por servidores públicos.

La edad de las mujeres que acudieron a interponer una queja ante el Consejo por asuntos vinculados al embarazo oscila entre los 18 y los 46 años. El 68% presentó quejas por despido injustificado vinculado a su gravidez; mientras que el 12% fue víctima de presiones para firmar la renuncia.

De acuerdo con la investigación del COPRED, los despidos por embarazo engloban una serie de conductas diferenciadas asociadas a controlar la maternidad de las mujeres y su presencia en el ámbito laboral, lo que se traduce en acoso y hostigamiento laboral.

La titular del Consejo, Geraldina González de la Vega, señaló que en México la discriminación por embarazo está prohibida tanto a nivel local y federal; no obstante, pese a que es un delito esto sigue sucediendo. En este sentido, De la Vega puntualizó que es importante entender cómo y en qué lugares sucede.

De acuerdo con Fernanda García, coordinadora de Mujer en la Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer que a nivel nacional ocho de cada 10 mujeres ha sufrido discriminación por embarazo, siendo la CDMX el octavo lugar.

Según la investigación del COPRED, en los procesos de reclutamiento las mujeres son obligadas a hacer pruebas de embarazo, se les ponen límites para acceder a entrevistas o puestos, o simplemente se les excluye por su condición.

«Le dije a la señorita que quería comentarle que estaba embarazada porque ni sabía si eso representaría un obstáculo para el puesto, a lo que me respondió “Oooookey... Creo que no es un problema. Pero déjame preguntarle a mis jefes y te mando mensaje por WhatsApp”, a lo que contesté que quedaría al pendiente de su mensaje. Unos minutos después me mandó mensaje diciendo: “Ya lo consulté con mis jefes y me comentan que no se podrá por la misma situación».

— Señala un testimonio obtenido por el COPRED por la técnica de cliente simulado.