César Cravioto apuesta por seguir la 4T con Claudia Sheinbaum

El senador morenista habló con Publimetro sobre las afectaciones en la labor legislativa del Senado a raíz de las decisiones que toma la SCJN

¿Cuáles son los planes de su bancada más próximos?

— Vamos a aprovechar este periodo de la permanente para organizarnos en los planteamientos a empujar de septiembre a diciembre, pero también queremos aprovechar para que estas 20 iniciativas que se aprobaron se difundan y se hable de ellas, pues la oposición es muy simplista y confunde a la sociedad. Solo dicen que el procedimiento no se ha cumplido y eso es mentira.

¿La Suprema Corte pudiera echar para atrás estas decisiones?

—Siempre hay ese riesgo. En especial en los últimos tiempos la Corte no ha actuado con imparcialidad y lo vemos con el “Plan B” por una petición del INE que solo hablaba de unos artículos. Además hay un antecedente, que la Suprema Corte no puede meterse en temas electorales, para eso está el Tribunal Electoral. La verdad es que la Corte pues ya está tomando partido en lugar de hacer un trabajo escrupuloso de revisar y defender la Constitución.

En los últimos tiempos la Corte no ha actuado con imparcialidad y lo vemos con el “Plan B” Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Hay riesgo en estas iniciativas de suma importancia...

—La Ley Minera es algo muy importante. Si la Suprema Corte decide echar para abajo estas iniciativas o estas leyes, una vez que las promulgue el presidente de la República, pues no solo está violentando el proceso legislativo y está tomando partido en las discusiones del Legislativo, además de que está perjudicando a la sociedad mexicana porque la Ley Minera, entre otras cosas, plantea que ya no puede arrasar la industria minera ni las comunidades ni con el agua.

Pero hay mucho debate en la Cámara alta...

—Cuando llegué al Senado en julio del 2021, después de estar al frente de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, le comenté al coordinador que veía demasiada parsimonia aquí en el Senado. Somos muy cordiales con la oposición y la oposición todos los días pegándole al proyecto, al movimiento al presidente. Ahora dice “bueno, voy a subir de tono”.

Vamos a aprovechar este periodo de la permanente para organizarnos en los planteamientos a empujar de septiembre a diciembre Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Yo creo que es importante que haya debate y que no estemos en una lógica para llegar solo a acuerdos; también es para contrastar dos visiones de país que hoy se están disputando que continúe la transformación o que volvamos a la época del PRI y del PAN.

¿Y cuál es su corcholata para Morena?

—Yo estoy ayudando a Claudia Sheinbaum. Me parece que todos los compañeros son de primera. Ahora que estuve trabajando con Claudia Sheinbaum me he dado cuenta de muchas virtudes que tiene. Yo solo he visto el nivel de austeridad de Andrés Manuel López Obrador en Claudia Sheinbaum.