Enviado de Lula se reúne con presidente de Ucrania

RÍO DE JANEIRO (AP) — Un asesor especial de la presidencia de Brasil para asuntos internacionales se reunió el miércoles con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, después de que el mandatario brasileño hiciera comentarios que han provocado críticas de Kiev, Estados Unidos y Europa.

El asesor Celso Amorim, quien es un exministro de relaciones exteriores, le dijo al periódico brasileño O Globo tras la reunión que Zelenskyy comprendió que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, trabaja por la paz.

El periódico Folha de S.Paulo reportó que Amorim dijo que su diálogo con funcionarios ucranianos fue positivo y generó confianza, y que ayudó a explicar los objetivos de Brasil hacia la paz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil canalizó las preguntas de The Associated Press sobre las reuniones de Amorim a la presidencia, que de momento no respondió.

Lula ha hecho un llamado para un cese del fuego y propuso un grupo de países, incluido Brasil, para mediar la paz. Al mismo tiempo, se ha negado a proporcionar armas a Ucrania, hizo comentarios que atribuyen algo de culpa a Ucrania por la invasión de Rusia, y dijo que Estados Unidos y Europa incentivan la lucha. Sus comentarios han sido criticados por todas esas partes, además de que han generado dudas sobre la imparcialidad de Brasil en cualquier conversación futura para la paz.

El mes pasado, Amorim viajó discretamente a Moscú y se reunió con el presidente Vladímir Putin. Y Lula después recibió al ministro de exteriores de Putin, Serguéi Lavrov, en Brasilia, en donde el funcionario ruso expresó gratitud por la “excelente comprensión del génesis de esta situación” por parte de Brasil.

Tras la reunión, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, criticó la estrategia de Brasil en la guerra y por haberse reunido con Putin y Lavrov en persona, mientras sólo hablaba con funcionarios ucranianos por teléfono.

Los críticos han argumentado que el motivo de la postura de Brasil es evitar confrontar a Rusia, que es un proveedor clave de fertilizantes para sus plantaciones de soya.

Amorim también se reunió el miércoles con el viceministro de asuntos exteriores de Ucrania, Andrij Melnyk, quien publicó una foto de ambos en Twitter.

“Brasil puede jugar un rol importante en el fin de la agresión rusa y llegar a una paz duradera y justa”, escribió Melnyk.