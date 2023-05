Sheinbaum adelanta reunión con expertos que explicarán recurrencia de microsismos

Claudia Sheinbaum adelantó que sostendrá una reunión con especialistas de la Red de Microsismos para tener mayor información sobre la recurrencia de estos sucesos y transmitirla a la ciudadanía.

Ante la reciente recurrencia de los movimientos telúricos con epicentro en la Ciudad de México, particularmente la noche del 10 y la mañana del 11 de mayo, la jefa de Gobierno , Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que fue en 1981 cuando se registraron formalmente estos sucesos en la capital, cuya ocurrencia es ocasional y suelen tener magnitudes inferiores a 3.8.

“Suelen presentar magnitudes menores a 3.8 y pueden generar aceleraciones que los hacen perceptibles solo en zonas próximas al epicentro. Estos microsismos se encuentran en una región próxima a secuencia de eventos similares ocurridos desde el ‘81 en la zona de Mixcoac, están asociados a la activación de pequeñas fallas pertenecientes a la Sierra de las Cruces, formación que separa al Valle de México del Valle de Toluca”. — Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo, detalló que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene a su cargo la Red de Microsismos a través de la red ECOs, donde científicos se mantienen al pendiente, de estos movimientos de baja magnitud que tienen su epicentro en la Ciudad de México.

En este sentido, la mandataria capitalina aclaró que la alerta sísmica no se activa cuando los sismos se originan en el Valle de México, pues su sistema está diseñado para alertar eventos lejanos. “Cuando el epicentro es aquí, se siente en el mismo momento, no hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un microsismo, por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica”, indicó Sheinbaum Pardo.

Finalmente, la jefa de Gobierno capitalino, señaló que será este 12 de mayo cuando se reunirá con el grupo de científicos de la Red de Microsismos, para que puedan explicar de manera más amplia a las autoridades y a la ciudadanía los pormenores de los microsismos y su recurrencia en la CDMX.