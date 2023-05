Fin de Título 42 pone en riesgo de abuso y abandono a niñas y niños migrantes

La organización Save the Children en México, aseguró que con el anuncio del fin del Título 42, alrededor de 15 mil personas, incluyendo niñas y niños, han arribado a las principales ciudades fronterizas mexicanas con la esperanza de cruzar hacia territorio estadounidense, la gran mayoría duerme en las calles o en albergues saturados.

“La situación puede ser muy crítica, podríamos decir que son casi cuatro mil niñas y niños los que están expuestos a riesgos importantes como la violencia, el abuso, afectaciones graves a su salud física y mental e incluso la separación familiar, si quienes les acompañan ven imposible acceder de manera segura y pronta a los Estados Unidos. Las familias están desesperadas y muchas de ellas pueden estar dispuestas a arriesgar sus vidas al intentar cruzar la frontera por puntos peligrosos como el desierto o el río Bravo”, afirmó Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México.

Las niñas y los niños se encuentran viviendo ansiedad, miedo e incertidumbre. Han emprendido un viaje largo desde sus países de origen huyendo de la violencia o la pobreza y su estrés aumenta al no tener claridad de lo que va a pasa; informó la organización a través de un comunicado.

Pedro, un niño de Honduras de ocho años, le compartió a nuestro staff en campo: “Lo del Título 42 es algo que se va a terminar y el Título 8 está próximo a iniciar. No sé de qué trata, solo veo que las personas se salen y dicen que se van a entregar, espero que esto pronto acabe y mejor que ya quiten el muro, es como un delito, porque todos tenemos derecho de ir a donde queramos”.

Mientras tanto, las familias no encuentran cómo explicarles a sus hijos que, después de un viaje largo, ya no será posible llegar a Estados Unidos:

“La verdad que me pone triste saber que no podemos intentar cruzar, ahora con la aplicación [CBP One] esperamos entrar de buena manera, pero es muy lento el proceso y poco claro, a mis hijos trato de no decirles nada, pero si se dan cuenta y me ven muy triste. Ellos se ponen tristes de saber que llevamos mucho tiempo acá. Es injusto que ahora nos hagan ver como delincuentes, nosotros solo buscamos protección para nuestros hijos”, Susana de 29 años, originaria de Venezuela.

El equipo de Save the Children en México se encuentra trabajando en 40 albergues, espacios de alojamiento o lugares públicos de siete ciudades fronterizas, brindando ayuda humanitaria y atención psicosocial a familias migrantes. En el primer trimestre del año, el equipo atendió alrededor de 15 mil personas migrantes que llegaron al país, lo que se reforzará y ampliará en las próximas semanas, para atender esta emergencia humanitaria.

“Esta mañana vimos que varios migrantes que cruzaron ayer fueron retornados a territorio mexicano. Estamos preocupados por el descuido de niñas y niños; papás o mamás se encuentran en un alto nivel de estrés, muchos han decidido salir de los albergues e instalar campamentos en la línea fronteriza con la esperanza de poder cruzar, en las calles el riesgo de separación puede ser alto, además se ha registrado presencia del crimen organizado que soborna o intenta reclutar a los migrantes”, afirmó Menéndez Carbajal.

En este contexto, Save the Children en México ha lanzado una alerta al gobierno mexicano para fortalecer los programas y políticas internas de protección de la niñez y adolescencia.

“El gobierno de México tiene una responsabilidad importante para seguir garantizando los derechos humanos de niñas, niños y familias migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que llegan, transitan y permanecen en nuestro país. Por ello, es urgente reforzar las capacidades operativas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, fortalecer más que nunca la coordinación y operación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como crear espacios físicos y entornos seguros y protectores para quienes requieran asistencia social y legal, atención psicosocial y acceso a servicios de salud”, enfatizó Menéndez Carbajal.