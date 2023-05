Nuevo escándalo por megaobra en Xochimilco, vecinos se oponen a estudios de televisión

Habitantes del pueblo de Santa María Tepepan en alcaldía Xochimilco, acusan irregularidades; tala y afectaciones para un centenar de árboles; así como derroche de agua en el proyecto de la megaobra conocida como Green Studios CDMX, que contempla la construcción de seis edificaciones para foros de televisión en un predio con una superficie de 21 mil 380 metros cuadrados.

El pasado 16 de abril se dio a conocer el proceso de consulta vecinal para el proyecto inmobiliario promovido por Desarrollos NILAI S.A. de C.V., mismo que se ubica en el callejón Abasolo número 28, lo que prendió las alarmas entre los habitantes del pueblo xochimilca, quienes acusan a la consultora GMI Consulting –empresa que promueve la consulta vecinal a través del portal greenstudiospcv.com.mx– de pretender saltarse la consulta indígena correspondiente al poblado de Santa María Tepepan como pueblo originario de la demarcación.

Entre las quejas de los opositores al proyecto Green Studios, figuran el consumo de agua potable durante la construcción de 810 mil litros; y los cerca de 90 mil litros mensuales cuando esté en funcionamiento. Por otra parte, denuncian la tala de 64 árboles que la empresa considera que ya están muertos, y la afectación de 104 de los 300 que se ubican en el predio donde se realizará la obra.

De acuerdo con los inconformes, este megaproyecto es “una amenaza para los pueblos originarios” y para el abastecimiento del agua en el poblado, donde desde hace 30 años se suministra el vital líquido por tandeo y, en ocasiones, una vez por semana.

“Ningún derecho particular lucrativo está por encima de los derechos de la comunidad de Santa María Tepepan” , señaló a Publimetro Ana Clara González, quien explicó que la consulta y posible construcción de Green Studios viola los derechos y la libre autodeterminación del pueblo originario, tal y como lo establecen los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución de la Ciudad de México.

La habitante de Tepepan detalló que GMI Consulting es un particular que no ha informado de manera adecuada a los pobladores de la zona sobre los impactos del proyecto destinado a estudios televisivos. González calificó a las consultas llevadas a cabo desde abril como “amañadas”, pues no tienen la aprobación de la Asamblea General (máxima autoridad del pueblo), y solo fueron presuntamente aprobadas por grupos minoritarios afines a la alcaldía que encabeza José Carlos Acosta.

Entre las promesas de mitigación que la desarrolladora promete al pueblo originario de Xochimilco, están ofertas laborales, luminarias, arreglos a la infraestructura, y un centro para adultos mayores. No obstante, los pobladores aseguran que esto no será suficiente para mitigar el impacto, pues las obras generarán ruido, tráfico, alterarán la vida diaria de los xochimilcas y concentrará a grandes cantidades de personas en su estacionamiento con 101 cajones.

“No va a mitigar la falta de agua, el tráfico, la contaminación auditiva, la tala de árboles y las afectaciones a la flora y fauna que conlleva, el precio es muy alto para unos estudios”. — Ana Clara Gozález, habitante del pueblo de Santa María Tepepan.

“¡No más cártel inmobiliario!”

Con gritos como “¡no más cártel inmobiliario!” y pancartas con leyendas como “no a la megaconstrucción ilegal”, los habitantes de Santa María Tepepan se manifestaron el pasado 11 de mayo en la avenida Guadalupe Ramírez y en el paso del Tren Ligero para exigir a la una mesa de trabajo con representantes de la Comisión de Impacto Único [Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Secretaría de Movilidad (SEMOVI), Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX)] y autoridades locales.

En este sentido, González adelantó que este 15 de mayo se sostendrá dicha reunión, en la que exigirán que no se viole la autodeterminación de los pueblos originarios refrendarán su postura en oposición del megaproyecto Green Studios.

Por otra parte, la residente de la alcaldía Xochimilco indicó que una de las principales peticiones es que se respete a la Asamblea General como autoridad máxima de Santa María Tepepan, y se ahí en donde un representante legal de la desarrolladora a cargo del proyecto informe públicamente.

¿Qué contempla el proyecto Green Studios?

Seis edificios.

Áreas verdes y foro al aire libre

Estacionamiento con 101 cajones

Sistema de captación de agua pluvial.

Planta de tratamiento de aguas residuales.

¿Cómo afecta según los pobladores?