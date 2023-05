Alejandra del Moral se compromete a recuperar estancias infantiles

Del Moral Vela dijo que en la entidad no se debe enquistar una ideología política como lo fue desaparecer las instancias infantiles Foto: Especial

Alejandra Del Moral Vela, candidata de la coalición Va por el Estado México, dejó en claro que durante su administración rescatará las estancias infantiles en beneficio de los padres de familia y trabajará por la niñez mexiquense.

Las estancias infantiles contribuirán en el bienestar de la niñez mexiquense porque las familias requieren de un gobierno que comprenda las necesidades de las niñas y los niños y ellos sólo tienen dos obligaciones, estudiar y ser felices, puntualizó la abanderada del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

En presencia de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil y padres de familia, la exfuncionaria estatal y federal destacó que este programa no le hacía daño a nadie, todo lo contrario, cuidaba de nuestros pequeños mientras papá y mamá trabajaban.

Del Moral Vela dijo que en la entidad no se debe enquistar una ideología política como lo fue desaparecer las instancias infantiles, “como ya lo expresaron, la candidata de la otra opción fue protagonista de la desaparición de estos espacios para nuestras hijas e hijos, con ellos no, contra ellos no, contra ellos nada, ellos son sagrados”, subrayó.

Estamos comprometidos en defender el futuro de las niñas y los niños mexiquenses, su porvenir está en juego, debemos construir una mejor educación, mejores oportunidades de empleo, espacios públicos dignos y más seguros.

Además, se implementarán diversas acciones en favor de la niñez mexiquense, como impulsar programas de educación inicial y este objetivo, las estancias serán aliadas para lograr el éxito.

Se pronunció porque todos los centros de trabajo, tanto públicos como privados cuenten, sin excepciones, con lactarios dignos para que más bebés consuman leche materna como alimento único. Se creará la Fiscalía Autónoma para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Seré implacable contra la violencia que sufran las y los niños.

Voy a entrarle con todo para erradicar el maltrato infantil, porque la violencia no educa, somete. Promoveré la cultura del respeto y la dignidad para formar niñas y niños seguros, felices, en ambientes sanos, amorosos, con dignidad y respeto, enfatizó.

Además, dijo, se establecerá el primer sistema de cuidados en el país, para recompensar la gran labor que realizan las personas cuidadoras en todo el estado.

Vamos a fortalecer el Instituto Mexiquense del Emprendedor para que las y los emprendedores cuenten con capacitación, acceso a créditos financieros y se fortalezca el sistema de incubadoras de empresas, anotó.

También, se beneficiará desde el Instituto Mexiquense del Emprendedor, a las estancias infantiles, para que sean espacios seguros y de calidad para el cuidado de las niñas y niños, también tienen que ser un negocio rentable que genere ganancias y empleos bien pagados para las maestras y todo el personal que labore en ellas.