Adeudos de la Comisión para la Reconstrucción en CDMX retrasan reparación del daño

El adeudo de más de 21 meses de trabajo que tiene la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México con la empresa supervisora de los trabajos, retrasará aún más la entrega a los más de mil damnificados por las afectaciones que sufrieron tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 los condominios ubicados en Tlalpan 550, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez.

Este 15 de mayo se les informó a los administradores de los inmuebles dañados que, por la falta de pago, se reduciría en un 50% en la plantilla de ingenieros a cargo de las obras, lo que temen sea otro traspié en su lucha por volver a sus viviendas a casi seis años del sismo de magnitud 7.1.

Hoy las Administradoras de Tlalpan 550, fuimos informadas de la disminución de la fuerza laboral del 50% por parte de la Empresa Supervisora REAL DE 14, se les adeuda 21 meses de trabajo x parte de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX lamentablemente esto repercutirá en el desarrollo de la obra...

“Nos quedamos con tres ingenieros, el detalle es que si a ellos no les pagan a fin de mes, pues retiran su fuerza de trabajo y ya no va a ver quién pague o autorice las estimaciones, que son los pagos de lo que se trabaja. Entonces al no haber ese pago de estimaciones, pues realmente se va a causar un daño involuntario al avance de la obra”, explicó a Publimetro Leticia Pérez, administradora y también damnificada de los inmuebles dañados en Tlalpan.

A finales de marzo la Unidad Habitacional fue foco de atención luego de que se cuestionara en la conferencia mañanera sobre el tema al presidente, Andrés Manuel López Obrador, tras lo que el Ejecutivo pidió al gobierno local aclarar la situación. Ante esto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, difundió un comunicado en el que se afirma un avance global del 54.66% en las cuatro torres que comprenden 390 departamentos, se estima la preentrega de las viviendas en agosto.

Con relación al tema que se abordó esta mañana en la conferencia del presidente sobre el edificio Tlalpan 550, les informo lo siguiente:



C.C. a @Hans2412 pic.twitter.com/iy4aFzeWnP — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) March 31, 2023

Sin embargo, el reciente anuncio de la reducción en la fuerza laboral, volvió a encender las alarmas de los damnificados que quieren volver a sus hogares, pues refieren que la fecha de entrega ha cambiado al menos cinco veces.

Actualmente se realizan trabajos de rehabilitación de instalaciones, albañilería y áreas comunes; así como el reforzamiento estructural y cimentación de 134 pilotes nuevos, adicionales a los 578 existentes. Según las autoridades, los trabajos de reforzamiento estructural quedarán concluidos en agosto, fecha a partir de la que se supone se entregarán los departamentos. Sin embargo, los damnificados temen que esto pueda tardar mucho más.

Pérez indicó que la Jabnely Maldonado, titular de la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX, se reunió con representantes de los damnificados de los 390 departamentos el pasado 6 de mayo, y afirmó “que todo estaba perfecto” con las obras.

No obstante, los afectados refieren que la comisionada no ha rendido cuentas sobre en dónde quedaron los recursos para el proyecto de las escaleras, que costarían 6 millones de pesos y que, al no aprobarse, se están utilizando los recursos destinados a los acabados para llevarlas a cabo.

“Estamos desesperados, dijeron que nos los entregaban habitables cuando llegó (César) Craviotto y después se va (de la Comisión para la Reconstrucción) y llega la comisionada (Jabnely Maldonado), igual nos dice que “habitable”. Y ahora ya cuando hacen todas sus cuentas y su presupuesto, resulta que n, que nosotros vamos a tener que arreglar en albañilería el acabado los departamentos pero de primera instancia, nos habían prometido todo” — Leticia Pérez.

Cabe señalar que estos adeudos de 21 meses con la empresa supervisora de los trabajos en Tlalpan 550, se suman a los señalamientos por deudas de más de 100 millones de pesos que el gobierno local tiene con empresas constructoras.

El dato