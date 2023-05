Ceniza volcánica y sus afectaciones a la salud: cómo protegerse del Popocatépetl en el Valle de México

El Popocatépetl ha reducido su actividad; sin embargo, las autoridades federales continúan con las tareas de monitoreo para documentar las exhalaciones, tremores, explosiones y movimientos volcanotectónicos que “Don Goyo” pueda presentar, pero el impacto a la salud por respirar ceniza volcánica también los puso en alerta.

Te recomendamos: Por caída de ceniza piden uso de cubrebocas en 16 municipios

Asimismo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) continúa en la promoción de acciones preventivas para la población aledaña al volcán y extiende instrucciones a toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para que, en caso de que la ceniza llegue ahí, en la medida de lo posible las afectaciones a la salud sean mínimas.

De acuerdo con la información oficial, el Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se encuentra en Amarillo Fase 2. Esto quiere decir que se presentaron fumarolas y explosiones menores que no ponen en peligro inmediato a la población aledaña, por lo que la sugerencia es no hacer caso a rumores y mantenerse al tanto de las recomendaciones de Protección Civil.

Sin embargo, se sabe que la exposición a micropartículas de ceniza volcánica puede lesionar los pulmones y reducir la capacidad respiratoria

La dependencia federal indica que se registraron poco más de 150 exhalaciones, un movimiento volcanotectónico, 750 tremores, y dos explosiones. La emisión de bióxido de azufre no ha sido actualizada, por lo que se sigue promediando las 3 mil 400 toneladas por día. Lo cual refiere que no existe ningún riesgo en particular ni para la población aledaña ni para el Valle de México, aunque se registró caída de ceniza en 17 municipios del estado de Puebla.

En caso de que se registre la caída de ceniza en alguna población, el Cenapred cuenta con un decálogo de recomendaciones para reducir las afectaciones a la salud humana, pues está comprobado que la exposición continua a este material genera afectaciones al sistema respiratorio.

1. Evita hacer actividades al aire libre.

2. Protege tus ojos, nariz y boca, si tienes la necesidad de salir a la intemperie.

3. Cierra puertas y ventanas.

4. Sella con trapos húmedos las rendijas y las ventilas, para limitar la entrada de ceniza a casas y edificios.

5. Sacude la ceniza con plumeros para que no se rayen las superficies.

6. Tapa tinacos y otros depósitos para que no se contaminen.

7. Cubre aparatos, equipos y automóviles para que no se deterioren ni rayen.

8. Evita conducir el automóvil, ya que la ceniza reduce la visibilidad y vuelve el pavimento resbaladizo.

9. Recomienda a niñas, niños, así como a personas adultas mayores y con enfermedades respiratorias que eviten el contacto con la ceniza.

10. Si tienes mascotas, vigila que el agua y los alimentos que consumen no se contaminen.

Efectos de la ceniza volcánica en los pulmones (Cenapred) Efectos de la ceniza volcánica en los pulmones (Cenapred)

¿Cómo afecta a la salud el respirar ceniza volcánica?

Las partículas emitidas por los volcanes pueden variar de tamaño; sin embargo, entre más pequeñas, más profundo pueden llegar al sistema respiratorio. De 15 micras o mayores, se pueden alojar en nariz, boca y laringe; de 10 a 15, llegan a tráquea y bronquios; mientras que las que se ubican entre los 10 y cuatro micras llegan hasta los pulmones, generando afectaciones en los alvéolos.

En este último caso, el cuerpo encapsula las partículas como mecanismo de defensa del pulmón y, en consecuencia, se forma una cicatriz que causa inflamación y reduce la capacidad respiratoria.