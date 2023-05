Atletismo.-Orlando Ortega: "He trabajado mucho la paciencia, soy un atleta diferente"

El subcampeón olímpico en Río 2016 espera volver a competir en junio con el Mundial de Budapest como "objetivo principal" para 2023

"París es un sueño y una ilusión después de la 'espinita' de Tokio", admite el vallista

El atleta hispano-cubano Orlando Ortega reconoce que París 2024 "es un sueño y una ilusión" después de la "'espinita'" que supuso Tokyo 2020, evento que se perdió por una lesión, al mismo tiempo que no esconde que se siente un deportista "diferente" al haber desarrollado la "paciencia" y la "calma" en sus procesos de recuperación de los dos problemas "tan seguidos" que tuvo en el tendón.

"Ahora mismo me encuentro muy bien, estoy muy contento y muy tranquilo, seguimos trabajando mucho la recuperación y en los entrenamientos. Falta mucho todavía, pero sí es cierto que tenemos el principal objetivo este año, el Mundial. Intentaremos llegar allí, lo primero lograr la mínima para poder participar, intentaremos volver a ese cien por cien", valoró Ortega en una entrevista a Europa Press, tras la presentación de los atletas UCAM de cara a los Juegos de París.

La lesiones recurrentes desde hace casi dos años han privado al medallista de plata en los 110 metros vallas de Río 2016 de pelear por los metales en las grandes citas más recientes. Se perdió el Europeo de 2021 por una luxación en el pie; y tampoco estuvo en los Juegos de Tokio, en agosto de 2021, tras romperse el isquiotibial durante un entrenamiento en Japón.

Hace poco más de un año parecía que estaba listo para representar a España en el Mundial bajo techo de Belgrado, pero Asier Martínez y Quique Llopis le arrebataron la plaza en el Campeonato de España. Y en su última oportunidad, Orlando Ortega dijo adiós al Mundial de Eugene y el Europeo de Múnich el pasado verano, después de que en mayo, antes del Iberoamericano de La Nucía, se lesionara en el tendón del recto anterior, un problema físico que se complicó más de lo esperado.

Así, el vallista no ha vuelto a ponerse un dorsal en una gran competición internacional desde el Mundial de Doha de 2019, cuando se hizo con el bronce. Y sigue sin tener "nada confirmado todavía" respecto a competir, ya que sigue "en la etapa de preparación" desde hace casi un mes. "A mediados, finales de junio podría estar ya intentando esa marca mínima para el Mundial. Estoy muy tranquilo, centrado en los objetivos que nos hemos ido trazando en los entrenamientos", explicó.

"Sí, realmente sí (ha sido más duro mentalmente), más cuando vienes de 10-12 años compitiendo al alto nivel, corriendo las mejores competiciones, en los mejores estados de forma. Después de un tiempo así tan largo, 10 años en el 'top', tener dos lesiones seguidas, dos años consecutivos, pues es normal que mentalmente choque mucho y no te lo esperes", reconoció Ortega.

Para el atleta, "lo más difícil de todo ha sido que lamentablemente han sido dos lesiones muy parecidas" de tendón. "Si hubiesen sido musculares, pues se recupera un 'poquito' más rápido. Yo siempre, gracias a Dios, las lesiones musculares las he recuperado muy bien y muy rápido", expresó con resignación.

"Son lesiones que no te las esperas, que te marcan y dejan como digo yo esa huella de 'jolín', por qué ahora. Pero intentamos ya dejarlo a un lado y aunque todavía estamos en recuperación, me siento bastante bien", quiso tranquilizar.

Ausente en grandes eventos desde hace cuatro años, Ortega advirtió de que las lesiones le han convertido en "un atleta diferente", al tener que "trabajar otras facetas" que no había trabajado "nunca". "Sobre todo la paciencia, tener esa calma, poner ese punto y esperar un poquito en vez de seguir. Antes no tenía esa preocupación, antes había una-tres competiciones con dos días de recuperación e iba a todas", recalcó el atleta de 31 años.

"Me siento un atleta con esa experiencia ya de tantos años, un 'poquito' más maduro. Tantos años de trabajo, de experiencia que hemos adquirido y ahora intentando sentar un poco más las bases de lo que teníamos antes", subrayó el vallista, que tiene entre ceja y ceja volver en el Mundial de Budapest, que se celebra este verano del 19 al 27 de agosto.

No obstante, admitió que "sí" tiene en mente París 2024, sobre todo después de su doloroso adiós en Tokio. "No te voy a decir que no es una 'espinita' que tengo", confesó Ortega sobre el 'palo' que supuso para él la inoportuna lesión muscular en los isquiotibiales ya entrenando en la ciudad japonesa.

El español veía como su huella, tras irrumpir a los 23 años con fuerza en la escena internacional como subcampeón olímpico en Río 2016 al bajar de los 13 segundos en los 110 mv, se iba desvaneciendo, temiendo caer en el olvido. Así, ahora quiere volver más fuerte que nunca en los Juegos de la capital gala en el verano de 2024. "París está aquí a la vuelta de la esquina, no queda nada, un año y medio, y eso pasa volando. Sueño con estar en París", afirmó.

"No voy a decir que no, pienso mucho en París, me encantaría estar allí, serían, no sé cómo llamarlo, si terceros o cuartos Juegos, porque estaba en Tokio pero no pude participar, pero para mí serían mis cuartos. Y por qué no, es un sueño, es una ilusión que tengo poder llegar allí y disfrutar de lo que más me ha gustado siempre, el atletismo", agregó.

Finalmente, Ortega elogió a los "pedazo de atletas" que son Quique Llopis y Asier Martínez, que ahora sostienen las vallas nacionales. "Es espectacular lo que han logrado. Les conozco muy bien a los dos y me parece muy bonito que los 110 metros vallas estén viviendo esta nueva etapa", concluyó, antes de desear que los tres compitan por el podio en una final olímpica "en plena forma".