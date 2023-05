Carlo Ancelotti: "Salimos con buenas sensaciones para el partido de vuelta"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Creo que hemos merecido ganar, pero salimos con buenas sensaciones para partido de vuelta, ha sido un partido bien jugado", señaló Ancelotti tras el partido en rueda de prensa donde se quejó del 1-1 donde dejó claro que el balón había salido. "No lo digo yo, lo dice la tecnología, beIN Sport lo ha mostrado, aunque ganar 1-0 no cambiaba mucho", advirtió, indicando que el colegiado Artur Dias no estuvo "atento" y que hubo jugadores que "merecían más tarjetas".

El técnico italiano consideró "normal" que su rival tuviese "la posesión". "No había que volverse loco, había que controlar bien los espacios entre líneas porque antes o después la oportunidad podía llegar. En la primera salida de balón que hemos hecho bien ha llegado el gol, y luego hemos jugado muy bien, controlando bien y teniendo oportunidades. Hemos hecho un partido completo y ojalá se pueda repetir en la vuelta", subrayó.

El de Reggiolo insistió en que "más que controlar" a Erling Haaland, el objetivo era "focalizar en el control de su juego entre líneas". "Ahí el trabajo de Kroos, Valverde y Modric ha sido muy bueno. Ellos han tenido los primeros 20 minutos más posesión, pero sin crear problemas", apuntó.

El entrenador madridista se mostró "satisfecho" porque la segunda parte fue "completamente diferente" a una primera donde no fueron "pacientes en la salida de balón". "Se podía hacer mucho mejor, como en la segunda parte y el espacio lo podíamos haber encontrado también en la primera parte", admitió.

"Teniendo en cuenta que hemos acaba el sábado a medianoche, el equipo ha recuperado muy bien y ha sido un partido a nivel físico muy completo. Ahora tenemos más tiempo para recuperar y preparar bien el partido de vuelta", recalcó sobre las prestaciones físicas pese a haber jugado la final de la Copa del Rey el pasado sábado.

Para Ancelotti, Rüdiger, que tenía que marcar a Erling Haaland, estuvo "fantástico, pero como todos". "En el aspecto defensivo lo hemos hecho muy bien, no nos han creado muchas oportunidades, nos han marcado con un tiro desde fuera", recordó.

También elogió a Eduardo Camavinga, "una garantía en todos los sentidos" y que está "mejorando muy rápido", y al que a veces, como sucedió en este partido, le metió como interior porque "puede crear problemas", y no se olvidó de veteranos como Kroos, Modric o Benzema, que "manejan el tiempo del partido" y que "en este tipo de partidos son muy importantes porque dan confianza a los jóvenes para que estén convencidos de que se puede hacer bien".