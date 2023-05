Eddie Howe: "No podemos fichar a Cristiano Ronaldo y Neymar ahora"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"No podríamos acercarnos a esos jugadores, ya que son los mejores del mundo. Nunca vamos a estar en condiciones de pagar esos traspasos y esos sueldos, así que tenemos que buscarlos jóvenes y convertirlos en los jugadores que pueden llegar a ser", analizó el técnico en rueda de prensa.

Las 'urracas' han sido el centro de múltiples especulaciones sobre hipotéticos fichajes de diferentes cracks, después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí pasara a poseer una participación del 80 por ciento del club. Ya ha invertido más de 250 millones de euros en nuevos jugadores en los tres últimos periodos de traspasos, y en los últimos días se ha relacionado a Cristiano Ronaldo y Neymar con la entidad inglesa.

"Es mejor descubrirlos antes de que llegue el momento, antes de que exploten en la escena mundial", comentó el Howe sobre la posibilidad de su llegada, argumentando que el Fair Play Financiero les impediría acometer operaciones de este tipo. El Newcastle ya se hizo con jugadores de la talla de Nick Pope y Kieran Trippier, a un coste modesto, y otros de mayor inversión como Bruno Guimaraes, Sven Botman, Alexander Isak y Anthony Gordon.

Concretamente, sobre Ronaldo y Neymar, el técnico reconoció que "ese tipo de especulaciones han existido desde el primer día" que entró al club el consorcio saudí. "Naturalmente, todo el mundo ha asumido que los grandes nombres del fútbol mundial irán al Newcastle", explicó.

"Ahora no fichamos de esa manera. Financieramente, no podemos fichar de esa manera en este momento, pero también tenemos que traer a la gente adecuada y a los jugadores adecuados al grupo. El mercado de fichajes es muy complejo, no puedes elegir un nombre y traerlo. Hay que pensar mucho en lo que hacemos, tanto desde el punto de vista económico como deportivo", reflexionó.

Howe alabó la trayectoria de Ronaldo y Neymar, "dos jugadores increíbles", pero insistió en que sabe "en qué dirección" quiere "llevar al equipo" y lo que pueden, "o no", hacer en el mercado de fichajes".