El PP pide en el Congreso un nuevo medidor del paro que incluya subempleados e inactivos "desanimados"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso de esta semana debatirá una proposición no de ley del PP para poner en marcha un nuevo medidor "efectivo" del paro, que incluya figuras como los 'subempleados' o los inactivos 'desanimados', ya que cuestionan la "objetividad estadística" de los datos que vienen publicando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social e incluso el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No es la primera vez que el Grupo Popular lleva en el Congreso una iniciativa de esta índole. A raíz de la aprobación de la reforma laboral en 2021, los 'populares' consideran que el Gobierno "maquilla" los datos de empleo con los contratos fijos-discontinuos, que se han visto multiplicados desde la puesta en marcha de la citada reforma.

Y es que, el Gobierno admitió en marzo en una respuesta parlamentaria que en diciembre de 2022 había 443.078 demandantes de empleo que no figuraban en los datos del paro registrado por ser fijos-discontinuos en periodo de inactividad.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo informaba en diciembre que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en todo 2022 un descenso de 268.252 personas, hasta un total de 2.837.635 de desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde 2007.

ESTADÍSTICAS HECHAS POR "EXPERTOS EN LA MATERIA"

Con este panorama, el PP quiere que, en el seno del diálogo social y en colaboración con entidades y "expertos en la materia", se actualicen los criterios de las estadísticas de empleo y afiliación tanto las que mensualmente publican el SEPE, el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social y las que trimestralmente publica el INE.

Más concretamente, piden adaptar la información estadística a la "realidad del mercado laboral", implementando medidas alternativas que reflejen el desempleo real.

Asimismo, solicitan incluir en las estadísticas la medición de conceptos que consideran relevantes en el mercado laboral, como son las personas que no buscan trabajo pero les gustaría participar en el mercado laboral, o el detalle de inactivos "desanimados" que no participan en la búsqueda de empleo porque piensan que no van a encontrar trabajo o por otros motivos, pero realmente desean trabajar.

También plantean incluir en las cifras de paro la figura de los subempleados, que son aquellos que trabajan pocas horas de manera involuntaria porque no encuentran un empleo a tiempo completo y también el detalle de trabajadores en ERTE.

MÁS TRANSPARENCIA CON LOS FIJOS-DISCONTINUOS

En definitiva, el PP busca aporta una "mayor transparencia" en los datos de empleo. Para ello, además de las medidas mencionadas, proponen clarificar el tratamiento estadístico de los trabajadores fijos-discontinuos y actualizar estos datos desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2022.

Aquí entraría en juego un nuevo indicador complementario que compare, junto con el paro registrado, el paro "efectivo". Sumado a esto, la formación con sede en Génova pide adoptar cualquier medida que contribuya a fomentar la transparencia y a reflejar la realidad del mercado de trabajo, a fin de "facilitar el seguimiento de la evolución real del mercado laboral a los efectos oportunos".