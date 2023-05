El presidente de Kenia da una nueva oportunidad a la oposición para reiniciar las conversaciones

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La situación se encuentra ahora en un estado de completa incertidumbre, en particular después de que el presidente keniano, William Ruto, diera prácticamente por rotas las conversaciones el pasado fin de semana.

En principio, representaciones de ambas partes podrían reunirse este mismo viernes para discutir un nuevo calendario de negociaciones pero Odinga ha denunciado que el plazo propuesto por el Gobierno, 90 días, es demasiado largo y tiene la intención de congelar los ánimos. La oposición, en su lugar, solicita que las negociaciones vuelvan a comenzar en el plazo máximo de un mes.

Según fuentes del diario 'The Nation', el presidente del país, William Ruto, consiguió convencer a la oposición de que se abstuviera de llamar a las movilizaciones durante toda esta semana dada la sucesión de personalidades internacionales que han visitado Kenia durante los últimos siete días, como el secretario general de la ONU, António Guterres, o la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Sin embargo, Odinga habría vuelto a amenazar este jueves con nuevas protestas y retirado su exigencia de que las negociaciones incorporen a representantes fuera del Parlamento --ahora mismo están circunscritas a nivel de Ejecutivo y diputados-- para que terminen de adquirir un carácter integral, según el mismo medio.

Como último ejemplo de las fricciones entre Ruto y Odinga, el líder opositor ha visto impedida este viernes la entrada en las fosas comunes de Shakahola, donde estaban enterrados más de un centenar de simpatizantes del líder cultista Paul Mackenzie, fallecidos por inanición voluntaria, en una tragedia que ha conmocionado al país.

"He querido entrar en el bosque (de Shakaola) para ver las fosas comunes. No puedo visitar este lugar y regresar sin haberlas visto", ha declarado Odinga en comentarios recogidos por el diario keniano The Standard.

Por contra, el adjunto al inspector general de Policía, Peter Ndung'u, ha esgrimido que la prohibición a la entrada de Odinga obedece a motivos de procedimiento. "Nadie puede entrar en el bosque porque el proceso de investigación está siendo extremadamente delicado", ha aseverado al mismo medio.