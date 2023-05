Irene Montero reprocha al PP su recurso ante el TC al aborto: "Son los únicos que tienen dudas de que es un derecho"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la ministra ha acusado al principal partido de la oposición de generar inseguridad jurídica "bloqueando la renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante años; "controlando la Sala segunda de lo penal del Supremo por la puerta de atrás"; haciendo "una amnistía fiscal para los ricos"; "conspirando con los fiscales conservadores" para "deslegitimar al Gobierno"; "regalando vivienda pública a los fondos buitres y especuladores"; o prometiendo derogar las lees "que están avanzando en derechos", entre otras.

En este sentido, ha destacado como inseguridad jurídica su posición contraria al derecho al aborto durante los últimos 13 años "sabiendo que e un derecho fundamental de las mujeres". Montero ha celebrado, así, que el TC haya "declarado plenamente constitucional este derecho" y ha agradecido la defensa de esta medida "al movimiento feminista" y "a las mujeres".

A su juicio, esta decisión, que el TC dio a conocer este martes, se ha producido "a pesar" del PP, a quien ha pedido que cumplan con ley allí donde gobierna y que garanticen que va a "haber personal suficiente" para que las mujeres puedan acceder a este derecho. "¿O van a estar en rebeldía contra la ley del aborto?", les ha preguntado.

EL PP LA ACUSA DE INSEGURIDAD JURÍDICA

La titular de Igualdad ha respondido así a la diputada del PP Marta González, quien en la sesión de control al Gobierno la ha acusado de generar inseguridad jurídica con las leyes que ha puesto en marcha a lo largo de la legislatura.

Tras recordarle las últimas cifras sobre revisiones de condena a agresores sexuales por la Ley del 'solo sí es sí' --más de 1.000 rebajas de condenas y 105 excarcelados--, también ha señalado las dudas formuladas por el Parlamento Europeo en un informe sobre las consecuencias de esta norma y la Ley Trans. Además, ha criticado que Igualdad gaste "tres millones en una campaña sobre sexualidad de mujeres delgadas, gordas o con la regla" y que se dedique "a protestar por los regalos en carreras benéficas".

"Estar en el espacio público y ocupar el poder no tiene que ver con el aspecto, la edad, el peso o la persona, tiene que ver con la capacidad, la competencia, el talento, el trabajo, la humildad y el respeto", ha señalado González, antes de apuntar que a Montero "la seguridad jurídica no le preocupa" por que "no ha sido capaz de dimitir a pesar de ser responsable más escandaloso error de un Gobierno en décadas".