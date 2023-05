Maya ve "muy bien" a Osasuna para la final y dice que "está demostrando que es muy difícil de batir"

PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios de comunicación, Maya ha indicado que el Real Madrid es "el favorito indudablemente, es un equipazo", pero ha señalado que Osasuna va a "competir". "A ver si tenemos suerte de que el partido se vaya alargando, que no haya goles durante muchos minutos y al Madrid le puede entrar el nerviosismo", ha dicho, para señalar que "Osasuna si pasan los minutos y la cosa va bien se va a ir creciendo".

Además, el alcalde ha manifestado que tiene "una enorme confianza en nuestro portero" y que "Benzema estará diciendo a ver cómo le meto un gol a este hombre". "Yo lo veo bien", ha indicado.

Enrique Maya ha señalado que estará este sábado en el partido en Sevilla. "Salgo mañana, hoy voy a estar en la misa de los actos de Tomás Caballero, en la misa de la escalera y mañana pronto para Sevilla, ver el partido y a ver cómo se vive el partido en un palco en el que estás tan ilusionado y que significa tanto para Osasuna", ha subrayado.

"Imaginemos que es el minuto 89, gol de Ibáñez, no sé cómo haré para no saltar. Espero que ocurra lo del gol y espero mostrarme comedido, pero soy bastante forofo y me va a costar no exteriorizar si ocurre", ha concluido.