¡Héroes! Metro CDMX será premiado por rescatar a una gallina de las vías en la Línea 9

La organización internacional en pro de los derechos animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Latino, le otorgó el premio a la Acción Compasiva al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México por rescatar una gallina de las vías de la estación Centro Médico de la Línea 9, y dar “un ejemplo de respeto y protección para todas las especies”.

En agradecimiento por el rescate, el Metro CDMX recibirá un certificado de PETA Latino que ya está en camino desde las oficinas de la organización que se dijo encantada de “honrar a estas almas compasivas, cuya historia debería inspirar a todos a salvar a los pollos por sí mismos al comer vegano”.

Los hechos ocurrieron cuando el 14 de mayo apareció una gallina negra en la vía férrea, lo que provocó que los empleados del Metro cortaran la corriente y detuvieran el servicio durante varios minutos para que los miembros de Protección Civil pudieran acorralar al animal y sacarlo de forma segura de las vías.

Ayer por la tarde, personal de Transportación en coordinación con Protección Civil rescataron a una gallina de la zona de vías de la estación de Centro Médico de la Línea 9. Recuerda resguardar tus pertenencias así como usar transportadora para trasladar a animalitos de compañía… pic.twitter.com/YQibjsV78i — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 15, 2023

“Esta gallinita podría haber muerto fácilmente en las vías del Metro, pero los empleados y rescatistas del Metro actuaron rápidamente para salvar a este animal asustado y vulnerable”. — Gabriel Ochoa.

En su comunicado, PETA Latino destacó a las gallinas como animales fascinantes e inteligentes como los perros y gatos que comparten nuestros hogares. No obstante, puntualizó que “las gallinas criadas para la obtención de carne o huevos, nunca tienen la oportunidad de hacer nada natural o importante para ellas; como pasar el día juntas, buscar comida, tomar baños de polvo, posarse en los árboles y acostarse al sol”.

