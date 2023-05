(AMP.) Ayuso pide la ilegalización de Bildu con la Ley de Partidos y se desmarca de la posición de la cúpula del PP

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que ella es partidaria de instar la ilegalización de Bildu a través del artículo 11 de la Ley de Partidos y ha añadido, después de que la dirección del PP no contemple esa vía, que ella cree que se debería "intentar" porque la coalición abertzale no es "heredera de ETA" sino que "es ETA".

"Yo creo que se puede revisar y deberíamos intentarlo", ha afirmado Ayuso en un desayuno informativo organizado por Europa Press al ser preguntada por la posición de la dirección que lidera Alberto Núñez Feijóo, que cree que "brindis", los "justos".

La presidenta madrileña ha justificado promover esa ilegalización aleando que esa formación "ha ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo". Según ha añadido, ella ha estado "viendo" la Ley de Partidos y el artículo 11 permite "instar al Congreso y al Senado" mediante votación para instar al Gobierno, que "no se puede negar", a que inicie los trámites en la sala competente del Tribunal Supremo.

En esa misma línea, Vox ha registrado una iniciativa para que se aplique la Ley de Partidos y el Congreso inste a la ilegalización de Bildu. Sin embargo, la cúpula de PP descarta que se pueda ilegalizar a Bldu porque con la Ley de Partidos "no encaja". "¿Se puede hacer o no? Brindis los justos", indicaron este fuentes de la dirección del PP.

El PP de Feijóo ha optado por presentar en el Congreso una proposición no de ley para forzar al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE a votar que no habrá pactos con Bildu mientras mantenga condenados por terrorismo tanto en "sus candidaturas" electorales como "en sus estructuras".

EXPLICA LOS MECANISMOS PARA INSTAR LA ILEGALIZACIÓN

Ayuso, que ya se había mostrado partidaria hace unos días de plantear esa ilegalización, ha insistido este martes en ella. Ha recordado que durante el Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero "el Constitucional finalmente cedió y sí los legalizó", pero ella cree que ahora se debería explorar la vía de la ilegalización.

En este sentido, ha esgrimido el artículo 11 de la Ley de Partidos para que el Congreso inste al Gobierno a iniciar esos trámites en la sala competente del Supremo, de acuerdo a lo que recoge el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. "Luego sí que hay mecanismos para poder, por lo menos, sopesarlo. Creo que por lo menos habría que valorarlo", ha resaltado.

CREE QUE BILDU NO ES "HEREDERA DE ETA" SINO QUE "ES ETA"

Ayuso ha defendido intentar ese proceso de ilegalización porque este paso "no es ir contra ley" ni "retorcer las instituciones" dado que Bildu, que no son "herederos de ETA sino que es ETA", ha cometido "los más graves delitos" y no debería concurrir a las elecciones del País Vasco. "No solo lo digo yo, lo dice una gran parte de personas del mundo jurídico que desde el momento que se legalizó Bildu hasta ahora han estado en desacuerdo con ello", ha apostillado.

Al ser preguntada si ha hablado de este asunto con Feijóo, la presidenta madrileña ha respondido que hablan "de todo todos los días" si bien no ha querido revelar el contenido de esas conversaciones alegando que son "privadas".

Eso sí, ha asegurado que Feijóo "es el primero que está absolutamente en contra de todo lo que está pasando y mucho más" ante el hecho de que esa "gente no sólo tenga cada vez más cerca el ensoñado proyecto de gobernar el País Vasco, sino de que decida por todos los españoles" el precio de las viviendas, el mercado laboral o que incluso "hayan reescrito la historia de España desde la Transición bajo esto que llaman memoria".

NIEGA QUE ACTÚE POR CÁLCULO ELECTORAL

En cuanto a si cree que el día 28 de mayo a la hora de meter el voto en la urna, los españoles van a tener en cuenta lo que está pasando con Bildu, Ayuso ha asegurado que "desde luego" y ha agregado que ella actúa conforme "a unos valores, a unos principios y a la verdad y no por un cálculo electoral". "No he hecho nada creo en estos cuatro años midiendo un cálculo electoral y yo creo que sobradas pruebas he dado ya", ha proclamado.

La presidenta madrileña ha indicado que "muchas veces es difícil" y "es el camino más duro, pero es el correcto". "Por lo menos yo lo hago en conciencia y así es como me he presentado ante el pueblo de Madrid durante estos años", ha finalizado.