Baloncesto.-Chus Mateo: "Era un paso importante, los demás pueden decir: 'cuidado, está el Real Madrid'"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"A veces el deporte no tiene explicaciones lógicas. A veces el corazón hace que lo que parece imposible solo sea un poco más difícil. Hoy hemos sido capaces de dar la vuelta a un partido que se había puesto muy complicado. Cada día nos dan lecciones estos jugadores, son cosas de las que aprender", dijo en rueda de prensa.

"Durante momentos de esta serie no nos hemos sentido orgullosos. El deporte tiene también esta cara, pelear y ser capaces de dar la vuelta a un partido y un 'playoff' que se había puesto muy complicado. Mucha gente nos había dado por muertos, solo faltaban los clavos en el ataúd", añadió en el WiZink Center.

El preparador de los blancos elogió el carácter del club blanco y de sus jugadores. "A veces solo hace falta que le digas al Real Madrid que lo tiene más complicado para activarlo más. Hemos visto alguna escena donde nos veíamos dentro del ataúd y respirábamos. Había que coger esta oportunidad. Se ha puesto muy complicado. No voy a poner excusas, teníamos bajas, los jugadores han dado una lección de pundonor y lucha", afirmó.

"No pasando por la historia sino haciendo historia. Hay que estar orgulloso. Para nosotros llegar a la 'Final Four' es como haber ganado una final, después de un 'playoff' tan duro. No nos vamos a quedar aquí, nos vamos a dejar el alma, como siempre hacemos. Doy las gracias a mis ayudantes, que lo han pasado mal como todos", añadió, con ellos en la sala, antes de destacar a Sergio Rodríguez y a la afición del Palacio.

"Cuando nos hemos ido al descanso perdiendo, dentro no dudábamos que íbamos a volver, íbamos a tener una ventanita. El 'Chacho' se metió por la ventana que se iba a abrir y nos ayudó a encender la mecha. Ha sido espectacular cómo nuestra afición nos ha llevado en volandas. Sin ellos no hubiera sido posible", afirmó.

Mateo explicó el poder de intimidación del Real Madrid, con mensaje al Barça de cara a la semifinales del viernes 19 de mayo. "Ellos (los jugadores) lo han hecho ya, y los rivales lo han visto. Ellos ven que somos capaces de hacerlo. Hemos ido creciendo y ellos han ido menguando. La dureza mental ha sido la clave de poder estar en el partido en los momentos complicados", apuntó.

"Era un paso importante estar en la Final Four, porque los demás pueden decir: 'cuidado, está el Real Madrid'", añadió, desvelando su sentir personal. "Desde que llegué al Real Madrid he vivido este tipo de cosas, también sinsabores. Me encanta que vamos a estar en la Final Four pero lo que más me gusta es que haber ganado hoy nos ha refrendado lo que hemos hecho desde septiembre", dijo.

"Ellos son los que guían mucho y transmiten a los jóvenes cómo funciona esto. Chacho ha estado espectacular en ataque y sin cometer errores defensivo. Llull ha defendido a Punter como nadie, se lo ha comido al final. Rudy ha estado leyendo el partido increíble. Los demás, igual", terminó.