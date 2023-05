El ministro de Defensa británico se postula para encabezar la OTAN: "Es un trabajo fantástico"

BERLÍN, 18 (DPA/EP)

El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha deslizado este jueves su interés por sustituir al noruego Jens Stoltenberg al frente de la OTAN, alegando que "es un trabajo fantástico", si bien por ahora no hay un candidato claro para una sucesión que debería hacerse efectiva a principios de octubre.

"Siempre he dicho que sería un buen trabajo. Es un trabajo que me gustaría", ha dicho Wallace, en declaraciones a la agencia DPA. "Pero no me corresponde a mí decidirlo. Le corresponde al resto de aliados", ha dicho el actual ministro de Defensa británico, de visita en Berlín.

Stoltenberg ya prorrogó su mandato en 2022, para evitar sumir a la Alianza en un proceso de búsqueda en plena escalada bélica en Ucrania, pero en principio no se contempla una nueva ampliación. Por ahora no hay una candidatura clara a una sucesión que los aliados esperan tener cerrada en la cumbre de julio en Vilna, Lituania.

La elección del secretario general de la OTAN es un proceso informal de consultas diplomáticas entre aliados a nivel de embajadores, quienes en última instancia consensúan un nombre para un mandato de cuatro años que puede prorrogarse.