Nadal no irá al Abierto de Francia y planea retirarse en 2024

Rafael Nadal anunció el jueves que no disputará el inminente Abierto de Francia debido a una rebelde molestia en la cadera que le ha mantenido sin jugar desde enero y adelantó que 2024 será la última temporada de su carrera.

El dueño del récord de 14 campeonatos en el torneo de Grand Slam en arcilla estará ausente por primera vez desde su debut en el mismo en 2005.

Nadal, quien cumplirá 37 años el próximo mes, reveló la noticia durante una rueda de prensa en su academia de tenis en Manacor, España.

No quiso precisar una fecha para su retorno a la gira, pero anticipó que podría tomar varios meses.

Y ahí el campeón de 22 torneos de Grand Slam añadió: “Mi intención es que 2024 sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado”.

La actividad en el cuadro principal de Roland Garros en París arranca el 28 de mayo.

En 18 presentaciones en el Abierto de Francia, Nadal registra una foja de 112-3. Se trata de un nivel de supremacía que ningún otro jugador — en cualquier rama — ha podido establecer en las grandes del citas de un deporte que se remonta a los años 1800. Cuando Nadal alzó el trofeo en París en 2002, a sus 36 años lidiando con un dolor crónico en el pie, se convirtió en el campeón más veterano en la historia del certamen.

Nadal admitió que no tiene garantías de que apartarse de la gira le permitirá volver a tener un nivel más competitivo la próxima temporada, pero explicó que ha comprendido que no puede ser seguir forzándose físicamente para jugar ahora.

“Lo que pase al año que viene no lo sé. Si volverá a ser competitivo para ganar Grand Slams no lo sé. Después de un parón importante es difícil, pero por qué no", indicó al alternar respuestas en español e inglés. “Voy a intentar de darme la oportunidad de volver a competir... Luego no sabes lo que pueda pasar”.

“Voy a intentar que mi último año no sea de comparsa, que pueda competir al más alto nivel”, añadió al alternar respuestas en español e inglés.

“Vamos a hacer las cosas de la manera más correcta que se pueda”, añadió. Voy a parar, no voy a entrenar".

El día de cumpleaños es el 3 de junio, cuando suele estar disputando su duelo de tercera ronda en la arcilla roja del estadio Philippe Chatrier, la pista principal de Roland Garros. En cambio, estará al margen, como ha sido casi toda esta temporada.

No ha jugado parte desde que perdió aante Mackie McDonald en la segunda ronda del Abierto de Australia, el 18 de enero. Su movilidad se vio limitada por una molestia en el flexor izquierdo de la cadera. Fue la eliminación más temprana del español en un Grand Slam desde 2016.

Una resonancia magnética al día siguiente reveló la extensión de la lesión, y sus representantes indicaron entonces que Nadal necesitaría de hasta dos meses para recuperarse por completo. Inicialmente se esperaba que regresara a jugar en el Masters de MonteCarlo, en marzo, en su amada arcilla, pero no pudo jugar ahí. Subsecuentemente fue descartando torneo tras torneo, decreciendo la posibilidad de que estaría plenamente en forma para Roland Garros.

Nadal tiene marca de 1-3 esta temporada. Ha perdido siete de sus últimos nueve partidos en general, remontándose a su derrota en cuarta ronda frente al estadounidense Frances Tiafoe, en el US Open en septiembre del año pasado.

“Han sido meses de muchos momentos de frustración, pero hay un momento en el que hay que ponerle freno”, remarcó Nadal. “Si no paro, no creo que pueda volver el año que viene. Ahora mismo es un momento de intentar parar, ver si el cuerpo se va regenerando quitando por completo la carga de todo”.

—-

El redactor Eric Núñez colaboró con este despacho.