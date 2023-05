Rusia ordena detener a un director y un productor de cine por difundir información falsa sobre el Ejército

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Ambos han sido puestos en la lista de busca y captura a nivel internacional por violar supuestamente el artículo 207 del Código Penal ruso, según informaciones de la agencia de noticias TASS.

La defensa de Rodnianski, conocido por producir películas como 'Leviatán' o 'Sin Amor', entre otras, ha apelado la decisión judicial, si bien por el momento no se ha fijado la fecha para abordar dicho recurso. Viripaev, no obstante, no ha apelado la decisión, por lo que ya se encuentra sujeto a esta orden.

La Fiscalía imputó a ambos cineastas por "difundir deliberadamente información falsa con fines políticos", un delito que acarrea penas de hasta diez años de prisión en una colonia penal rusa.