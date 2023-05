Turquía tilda de "periodicucho" a 'Charlie Hebdo' por una caricatura de Erdogan

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Ahora que el periodicucho 'Charlie Hebdo' se ha vuelto loco, estamos en el camino correcto. El mal es así algunas veces. Guía al bien", ha dicho el portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

"No te preocupes, 'CH'. Nuestra nación os dará la mejor respuesta, con una voz aún más alta el 28 de mayo", ha zanjado, en referencia a las siglas de la revista y a la fecha de la segunda vuelta de las presidenciales, en las que Erdogan se enfrentará al opositor Kemal Kiliçdaroglu.

En esta línea, el director de Comunicaciones de la Presidencia turca, Fahrettin Altun, ha dicho que 'Charlie Hebdo' es "uno de los más importantes centros de provocación, insultos y blasfemia en los medios internacionales". "Ha demostrado de nuevo al mundo lo desagradable que es con una caricatura inhumana de nuestro presidente", ha destacado.

"Parece que el gran éxito de nuestro presidente en las elecciones del 14 de mayo ha hecho que los que carecen de honor pierdan el sueño, propaguen sus medios enfermos y vomiten su resentimiento y rencor", ha manifestado a través de su cuenta en Twitter.

"Pido a 'Charlie Hebdo' y similares. No importa lo que hagan, no pueden intimidar a Recep Tayyip Erdogan. No pueden alejarnos de nuestro camino. Condenamos firmemente esta inmoralidad y los miramos con pena, mientras se rebozan en la desesperación", ha aseverado.

Las críticas desde Ankara llegan después de que la revista publicara una caricatura de Erdogan electrocutándose en una bañera e hiciera referencia a la muerte en 1978 del cantante Claude François, conocido como 'Cloclo' y fallecido de esa forma. "Como con Cloclo, sólo el destino nos salvará de él", agrega.