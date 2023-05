Washington condena un ataque contra un convoy de la Embajada estadounidense en Nigeria

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

"Condenamos en los términos más enérgicos este ataque. Trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros colegas encargados de hacer cumplir la ley en Nigeria para tratar de llevar a los responsables ante la justicia", ha indicado en un comunicado.

Blinken ha asegurado que Washington trabaja con las autoridades nigerianas para localizar a los miembros del convoy --formado por cinco empleados nigerianos de la misión diplomática y cuatro policías-- que fueron secuestrados.

"Todavía no sabemos el motivo del ataque, pero no tenemos indicios en este momento de que haya estado dirigido específicamente contra nuestra misión", ha precisado, agregando que "Estados Unidos no tiene mayor prioridad que la seguridad y protección" de su personal.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las personas fallecidas en el ataque y nos comprometemos a hacer todo lo posible para localizar a las personas que siguen desaparecidas. Valoramos profundamente nuestra relación con nuestro personal local y nuestra asociación con Nigeria", ha zanjado.