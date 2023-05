Detenidos dos sospechosos por el ataque a un convoy estadounidense en Nigeria

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Policía del estado nigeriano de Anambra ha confirmado este jueves la detención de dos sospechosos vinculados al ataque perpetrado por hombres armados contra un convoy de diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos.

El jefe de la Policía, Echeng Echeng, ha informado también de que el balance de víctimas mortales es de siete personas --tres funcionarios del consulado y cuatro escoltas--, ninguno de ellos estadounidense. A su vez, ha indicado que otros dos funcionarios todavía siguen desaparecidos.

Echeng ha explicado en una rueda de prensa que los asaltantes escaparon por un bosque cercano cuando llegó un equipo de policías y militares a la zona en la que había ocurrido el incidente, después de que dispararan contra ellos.

Asimismo, ha informado de que las fuerzas de seguridad allanaron un campamento que se sospechaba que era el escondite de los asaltantes, donde encontraron a las dos personas que han sido arrestadas y que "actualmente están ayudando a la Policía en la investigación".

El Gobierno estadounidense condenó este miércoles el ataque, sosteniendo que trabajarían "en estrecha colaboración con nuestros colegas encargados de hacer cumplir la ley en Nigeria para tratar de llevar a los responsables ante la justicia".

"Todavía no sabemos el motivo del ataque, pero no tenemos indicios en este momento de que haya estado dirigido específicamente contra nuestra misión", precisó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, agregando que "Estados Unidos no tiene mayor prioridad que la seguridad y protección" de su personal.