Dinamarca prevé entrenar a pilotos ucranianos en el uso de cazas F-16 tras el aval de Biden

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro interino de Defensa, Troels Lund Poulsen, ha señalado que el país se "esforzará" para sacar adelante estas labores de entrenamiento y ha indicado que el Gobierno ya ha puesto en marcha conversaciones al respecto, tal y como ha recogido la agencia de noticias Ritzau.

Sus palabras llegan después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, avalara este mismo viernes el plan que lleva meses reclamando el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para reforzar la capacidad del Ejército de Ucrania frente a Rusia.

No obstante, no ha dado detalles del plan ni de dónde tendrá lugar el entrenamiento, aunque ha matizado que será en Europa y no en suelo estadounidense.