Imanol Alguacil: "Mi pálpito es que, aunque el Barça sea la 'bestia negra', vamos a ganar"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

"Pienso que vamos a ganar los últimos cuatro partidos, no puedo pensar de otra manera. Y mi pálpito es que, aunque sea la 'bestia negra', vamos a ganar", manifestó en rueda de prensa el técnico txuri-urdin.

Pese a que Imanol reconoció que han recibido "buenos varapalos" del Barça últimamente, también recordó que en otros partidos estuvieron "muy cerca de ganar". "Acordaros de la Supercopa, el partidazo que hicimos. Ya firmaba, aunque lo que queremos es ganar", aseguró.

Y es que llevan tres décadas sin ganar en Barcelona. "Si lo conseguimos, de putísima madre. Es que no solo a mí, ni a la Real Sociedad, a muchos equipos les cuesta ganar allí y será por algo. Pero el Real Madrid o el Atlético de Madrid tienen el mismo nivel que el Barcelona y hemos sido capaces de ganarles. Contra el Barça no se ha dado pero hemos estado cerca, a ver si mañana somos capaces de ganar", reiteró.

Además, sería un bonito homenaje al recientemente fallecido expresidente Iñaki Alkiza. "Pensando en Iñaki y en su familia, sería el mejor regalo. Pero ellos pondrán de su parte para ganar el partido y cuando el Barcelona se pone en modo competición da igual si están celebrando el título o no. Si están a su mejor versión es muy complicado ganar", avisó.

"Es tan potente la plantilla que aunque estén de celebraciones, estoy convencido de que competirán, porque por eso son el Barcelona y tienen los títulos que tienen. Están de celebraciones y deben estarlo, porque ganar LaLiga a falta de 4 jornadas es como para celebrarlo", aceptó el técnico.

Para Imanol, el Barça querrá ser una vez más el mismo equipo. "Hay cambios, los menos habituales van a querer jugar bien para el año que viene. Son cosas las que se juegan ellos también. No va a ser lo mismo, pero no tengáis duda de que vais a ver al mismo Barcelona de siempre. Esté quien esté, van a ir a intentar ganar el partido", repitió.

"Es evidente que se juega más la Real, pero no quiere decir nada. Siempre hay en un partido un equipo que se juega más que el otro y eso no quiere decir que gane el que se juega más. Nuestra intención es la de siempre, hacer frente a un equipo que ha demostrado durante la temporada que ha sido el mejor, por la regularidad que ha mantenido. Defensivamente han sido un muro", recalcó en este sentido.

Además, llegan a Barcelona sin David Silva, que en principio no debería tener problemas para estar el martes. "Estuvimos a punto de meterle en esta convocatoria. Pero no queríamos arriesgar a perderlo para el final de temporada. Está en un gran momento, es diferencial y cuando no está el equipo lo nota una barbaridad. Pero vamos sin excusas", manifestó.

Sobre la temporada del equipo, ahora mismo cuarto, cree que todos firmarían estar en esta situación a falta de cuatro jornadas. "Tenemos tres rivales de 'Champions' porque el Sevilla también lo es y con 'Mendi' ha recuperado su mejor versión, más Barça y Atlético y Almería. Es lo que queríamos y si queremos estar en 'Champions' hay que ganar a estos equipos", aseguró.

Preguntado por Martín Zubimendi y el supuesto interés del Barça y de Xavi en él, fue claro: "No lo sé. Igual mañana se lo pregunto a Xavi y a ver qué me contesta". "Pero a Martín no le va a afectar, porque se habla de muchos jugadores y hasta ahora no le ha afectado, mañana tampoco", añadió.