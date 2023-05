Indonesia se ofrece a mediar y "servir de puente" entre Rusia y Ucrania en plena invasión

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Indonesia está preparada para servir de puente entre Rusia y Ucrania (...) y hacer su aportación a la eliminación de las divergencias. Se debe lograr la paz lo más rápido posible porque hay gente muriendo", ha manifestado.

En este sentido, ha puntualizado que las sanciones de la comunidad internacional no solo no son poco eficaces sino que "no contribuyen a sostener el diálogo" entre las partes enfrentadas.

Widodo fue el primer mandatario que visitó Rusia y Ucrania en el verano de 2022 en un intento por iniciar un proceso de diálogo. Desde entonces, ha confirmado su posición neutral y su disposición a mediar en el conflicto.

Sin embargo, el Kremlin ha estipulado que no existen premisas que permitan aventurar que la situación en Ucrania pueda resolverse de manera pacífica y ha recalcado que su objetivo es sacar adelante la "operación especial" iniciada en febrero de 2022.