Javier Tebas: "Es bueno para el FC Barcelona que siga Mateu Alemany"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"No he hablado con él (Alemany). Hay una versión, que es la que ha dado al Barça y parece que ha decidido continuar y terminar su contrato y respetarlo. Le conozco, el FC Barcelona le valora como un gran profesional y es bueno que siga para el FC Barcelona", expresó Tebas tras

Sin salir del conjunto azulgrana, insistió en que la marcha de Sergio Busques le ayudará para sus cuentas porque "supone un ahorro de salario", pero que el club "tiene que dar más salidas y ahorras gastos" para acometer fichajes. "Pero si acerca a Messi no lo sé porque cada día sale uno diferente", señaló.

Sobre sus declaraciones de que el Real Madrid "llora mucho", aclaró que las dijo "en un contexto hablando de los derechos audiovisuales y lo que reciben los grandes clubes". "No es como la Premier, que dicen que genera mucho, pero a la hora del reparto es lo mismo que un gran club que Premier. Lo que no puede decir el Real Madrid es que recibe menos respecto a los que compite de la Premier. No vamos a darles más y quitarle a los otros", remarcó el dirigente.

Para Tebas, "es curioso" que se haya hablado de "debacle" del conjunto madridista tras el 4-0 ante el Manchester City porque "de un día a otro ha pasado de ser el mejor de Europa a un desastre". "Yo estoy en una posición real y es que no jugó un buen partido y no tuvo la concentración a lo mejor que hubiese querido todo el mundo, pero seguirá siendo uno de los mejores equipos del mundo o el mejor del mundo. Lo que pasó no afecta a lo que piense deportivamente del Real Madrid", puntualizó.

"Lo del Sevilla es una gran alegría. Está tocado con esta competición y esperemos que lo siga muchos años. Me alegro por el Sevilla y en especial por su Consejo de Administración y su entrenador, que demuestra que aquellos que parecen hechos para un perfil de clubes atesoran conocimiento y capacidad para conseguir lo que ha conseguido, no sólo con esta fino sino para salir de posiciones complicadas en la Liga", expresó sobre el pase a la final de la Liga Europa del equipo andaluz y su técnico José Luis Mendilibar.

"HECHOS MUY GRAVES" LO SUCEDIDO EN EL RCDE STADIUM

En este sentido, recordó que "no puedes saber" a la hora de hacer el calendario que un equipo español llegue a una "final" de competición europea, pero cree que es una "buena solución" que le hayan adelantado su partido ante el Real Madrid del domingo 28 al sábado 27 para tener un día más para preparar la final ante la Roma. "Esperemos que le sirva. También se quejó Guardiola y mirad lo que pasó, no te da la garantía de ganar, pero siempre que se pueda ayudar ahí estaremos", advirtió.

El presidente de LaLiga recalcó también que la denuncia presentada este viernes ante la justicia por la invasión de campo el pasado domingo durante la celebración del FC Barcelona forma parte de su "estrategia contra la violencia" y después de ver "unos hechos muy desagradables y muy graves". "Y deben tener consecuencias muy graves. En todos los estadios vamos a ir hasta el final y que caiga el máximo peso de la ley sobre los implicados", aseveró.

El mandatario también espera que el dictamen del Tribunal Superior de Justicia Europea (TSJE) sobre la Superliga respalde lo que han "defendido como liga" y que "el statu quo se siga manteniendo", aunque cree que no va a cambiar "mucho" sobre un proyecto al que sigue sin verle mucho recorrido porque Inglaterra "no va a estar" y Alemania y España "no se van a sumar".

Finalmente, Javier Tebas deseó "lo mejor" a Fernando Sanz, que ha dejado LaLiga para trabajar para la RFEF. "Me alegró por él si está cómodo y contento a donde va. Sus conocimientos y todo lo que ha aprendido en la Liga puede hacer que esa casa se modernice, crezca y sea una auténtica locomotora en el fútbol no profesional que es muy necesaria", sentenció.