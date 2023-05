La Liga F considera que los sindicatos hacen "un uso tendencioso y populista de determinadas cifras económicas"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El banco social que forman estos cinco sindicatos se quejó este jueves de haber recibido "sólo respuestas negativas" desde la patronal sobre un salario mínimo que consideran que debe aumentarse a 30.000 euros dentro de tres años, una propuesta basada "en las cifras" que les ha trasladado el organismo. La Liga ofrece, por su parte, mucho menos pasando de 16.500 euros a 19.000 en la temporada 24-25.

"El comunicado realizado por los sindicatos contiene no sólo un cúmulo de falsedades y contradicciones con relación al desarrollo de la negociación, sino que además hace un uso tendencioso y populista de determinadas cifras económicas con el único objetivo de confundir a futbolistas y opinión pública", aseveró la patronal en un comunicado.

Esta apunta que la propuesta de salario mínimo que plantea el banco social "supondría un importe global de más de 70 millones de euros para los próximos cinco años". "Esto es, los sindicatos pretenden que la práctica totalidad de los ingresos comerciales y audiovisuales previstos para los próximos cinco años sean destinados de forma íntegra a cubrir los costes salariales, y esto en el supuesto, irreal, de que todas las futbolistas cobraran únicamente el salario mínimo", detalló.

"Así, los sindicatos parecen no entender que, además de los salarios, existen otros gastos muy importantes que forman parte de la actividad del club (desplazamientos, cuerpos técnicos, servicios médicos, etc.) y que también deben ser asumidos con estos ingresos", agregó al respecto.

El organismo que preside Beatriz Álvarez calificó de "absolutamente falso" que hayan "dilatado la entrega de documentación o atrasado la toma de decisiones", recalcando que se ha realizado "un ejercicio de absoluta transparencia compartiendo en diferentes reuniones numerosas magnitudes económicas, poniendo a su disposición cuanta información han requerido".

A La Liga le sorprende "sobremanera que se critique que la negociación haya estado centrada únicamente en el salario mínimo, y no otras cuestiones" ya que fueron "precisamente los propios sindicatos los que pidieron no abordar otros temas hasta llegar a un acuerdo" respecto a ese asunto. "Y no ha sido hasta el pasado 20 de abril que los sindicatos compartieron por primera y única vez sus primeras propuestas en relación con otros posibles beneficios", añadió.

"FALTA DE SENSIBILIDAD" POR EL MOMENTO ELEGIDO PARA PRESIONAR

Sobre la maternidad, tema en el que los sindicatos afirmaron que la Liga no había "contestado ni siquiera", la patronal subrayó que no va a "permitir que se ponga en duda el compromiso de Liga F y muy especialmente de sus clubes", lo cuales fueron los que "incorporaron al anterior convenio medidas de protección" en esta materia en favor de las futbolistas.

"Es igualmente falso que esta Liga Profesional haya respondido de manera negativa a todas las propuestas de los sindicatos. De hecho, dos de las tres peticiones planteadas, la eliminación de la parcialidad y el carácter retroactivo para la temporada 22/23, fueron aceptadas y, en cuanto al salario, se presentó una propuesta que incrementa en más de un 30 por ciento las condiciones mínimas del anterior convenio", remarcó la Liga F.

Finalmente, a la patronal le sorprende "la falta de sensibilidad" de los sindicatos "con el momento elegido para realizar medidas de presión públicas y reunir a las futbolistas a escasas horas de que se dispute la última jornada de la competición en la que un importante número de futbolistas lucharán por la permanencia".

"Liga F y sus clubes han demostrado, y seguirán haciéndolo, su más firme compromiso con el desarrollo profesional del fútbol femenino y en especial, con sus futbolistas, y ello a pesar de todas las dificultades encontradas en el camino, reiterando nuestro deseo de seguir negociando el Convenio Colectivo del Fútbol Femenino y llegar a un acuerdo realista, acorde a la realidad del sector y que no ponga en peligro la viabilidad económica de los clubes, de la competición y del proyecto de profesionalización del fútbol femenino", sentenció.